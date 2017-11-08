"Какие мы сильные, как мы дали по морде Кремлю". Эксперт о разрыве дипотношений Украины с Россией

Орешкин считает, что Порошенко очень постарается, чтобы разрыв дипотношений с Россией не состоялся.

Об этом он рассказал изданию "Главред".

"В Украине есть люди, которые понимают прагматическую составляющую процесса, а есть те, кто больше напирает на эмоциональную (или популистскую) составляющую. Я думаю, что команда президента Петра Порошенко сделает все, чтобы это решение о разрыве дипломатических отношений с Россией не было принято", — отметил эксперт.

По его мнению, эта тема обостряет политический конфликт внутри украинской элиты, поскольку для людей, которые вынуждены отвечать за конкретные политические решения, этот шаг будет, скорее, контрпродуктивен по нескольким причинам.

"Во-первых, значительная часть украинцев по-прежнему взаимодействует с Россией: приезжают в РФ работать или к родственникам, и в случае разрыва дипотношений они встретят дополнительные трудности при пересечении границы.

Во-вторых, этот шаг создаст хороший пропагандистский повод для кремлевских агитаторов, которые будут говорить о том, что "укрофашистский режим не способен договариваться" и "настаивает на войне".

В-третьих, этот шаг совершенно не будет поддержан западными странами, в первую очередь, европейскими. Ну, и Америкой — тоже. Потому что их задача — как минимум, сдержать нарастающую напряженность.

Однако тем людям, которые хотят отвлечь Украину от внутренних экономических проблем (экономических реформ, борьбы с коррупцией и так далее), это позволит консолидировать общественное мнение на супер-патриотической тональности", — отметил политолог.

Орешкин считает, что если Украина разорвет дипломатические отношения с РФ, то это решение будет рассматриваться Западом как явное торпедирование всех западных усилий по поиску мирного выхода из ситуации.

"А для Запада важно, чтобы продолжался "минский процесс", чтобы представители Украины и России встречались, чтобы продолжались переговоры в "нормандском формате". Если же Украина разорвет дипломатические отношения с РФ, это решение будет рассматриваться Западом как явное торпедирование всех западных усилий по поиску мирного выхода из ситуации", — говорит эксперт.

Орешкин также считает, что шаг разрыва дипотношений между двумя странами будет контрпродуктивным.

"Пока что и украинские реформы, и украинская экономика в значительной степени зависят от западных дотаций. И вполне логично, что, например, Мировой банк передумает вкладывать деньги в украинскую экономику, которая вместо того, чтобы переходить на мирные рельсы, озабочена ужесточением военной риторики.

Поэтому политики, принимающие решения и видящие весь спектр конкретных проблем, стоящих перед Украиной (прежде всего, это пенсии, зарплаты, рост экономики, социальная поддержка), понимают, что этот шаг — разрыв дипотношений — будет, мягко говоря, контрпродуктивным.

Ведь в таком случае Украина будет еще больше милитаризоваться, лишать себя поддержки Запада и давать в руки Кремлю вполне рациональные доводы, чтобы укреплять идею о строительстве нефте- и газопроводов в обход Украины. А это, опять-таки, в долгосрочной перспективе невыгодно Украине. Так как, во-первых, Украина получает отчисления за транзит нефти и газа через ее территорию, а, во-вторых, она сохраняет геополитическое влияние на Россию — Украина пока что остается единственной доступной Кремлю транзитной зоной. Ни "Северный поток", ни "Южный поток" не строятся пока.

Но если Европа увидит, что Украина торпедирует ее усилия по сдерживанию России (например, сейчас мы видим, как ЕС притормаживает "Северный поток", как Дания предъявляет более жесткие требования к строительству этого "Северного потока"), для нее это будет сигнал, что, пожалуй, эта страна не попадает в систему рациональной политики, которая принята в Европе.

Если Украина разрушит дипотношения с Россией, это будет лишним поводом для сторонников "Северного потока" сказать: "Европа же нуждается в газе, значит, придется дать поблажку и не сопротивляться строительству "Северного потока". Это будет очень охотно использовано сторонниками более мягких мер по отношению к России в той же Германии, где есть люди, заинтересованные в строительстве "Северного потока", причем очень влиятельные люди", — подчеркнул политолог.

По его мнению, попытка разорвать дипломатические отношения с Россией — несколько иррациональна.

"На этой волне укрепятся только позиции "воинствующих патриотов", которые хотят продолжать войну (люди вроде Савченко и Семенченко), а они, на мой взгляд, контрпродуктивны. Но зато эти люди нарастят себе популярность жесткой риторикой и агрессивными заявлениями — это и называется популизмом.

Популизм всегда должен быть бинарным, двуцветным — вот "мы", а вот "враги". А рациональные решения выглядят всегда менее победно. Людей, которые их проводят, легко обвинить в том, что они работают на врага.

В этой бинарной картинке людям, которые выступают от стороны украинских патриотов, гораздо легче, потому что они всегда будут обвинять своих политических противников в предательстве национальных интересов", — считает эксперт.

Политолог считает рациональной позицию президента Украины, который очень постарается, чтобы разрыв дипломатических отношений с Россией не состоялся.

"…жизнь-то строится не между "плюсом" и "минусом" — она гораздо сложнее. Поэтому вполне рациональным мне кажется отсутствие восторга в партии Порошенко и у самого Порошенко по этому поводу. Он знает, что одно дело — яркие заявление, а другое дело — платить зарплату. Яркими заявлениями зарплата не платится...

Мне кажется, что Порошенко очень постарается, чтобы разрыв дипломатических отношений с Россией не состоялся", — подчеркнул он.

"Ситуация довольно интересная, потому что точно такие же вопли доносились и с российской стороны. Виталий Товиевич Третьяков говорил, что "мы никогда не признаем украинскую хунту, выборы 25 мая 2014 года, потому что это все незаконно". А поскольку Путин — человек циничный и прагматичный, он спокойненько многократно проклятую "украинскую хунту" понимает, признает президентский статус господина Порошенко, жмет ему руку… Путин в данном случае ведет себя умнее, чем российские "ура-патриоты". Путин ими манипулирует — в нужный момент подпускает, но политику проводит вполне прагматичную. Он понимает, что, если у России с Украиной дела плохи, ему со своим газом тоже некуда деться.

Интересно наблюдать, когда в Украине происходит то же самое. Люди, которые рвут на себе тельняшку, нарабатывая политический капитал, на самом деле в политике и в Европе, и в Украине будут вести себя, как мне кажется, по-другому. Так что все подобные жесткие решения впоследствии оказываются контрпродуктивными.

Как в Британии популисты кричали о Brexit, а сейчас получили его, и, в общем-то, никто не рад. Потому что реальные и серьезные экономические потери, исчисляющиеся для Британии десятками миллиардов евро. А кто-то на этом сделал себе политическую карьеру. И в результате Британия оказалась в проигрыше, и сейчас это все понимают.

Аналогичный случай — с Украиной. Кто-то будет в восторге, если разрыв дипломатических отношений с Россией состоится, будет радоваться и говорить, мол, "какие мы сильные, как мы дали по морде Кремлю". А через два месяца окажется, что денег в стране стало меньше. Ведь в воюющую страну не придут инвестиции (просто из соображений "шкурного интереса").

Так что после разрыва дипотношений с Россией все усилия правительства по созданию более благоприятного инвестиционного климата и все усилия, направленные на налаживание экономических отношений с Европой, пойдут насмарку, — подытожил Орешкин.

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фото: rosbalt.ru