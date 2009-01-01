Украина потребовала от РФ всю информацию по делу задержанного в Крыму "диверсанта"

Мы направили соответствующую ноту в МИД Российской Федерации, подчеркнула Беца.

От РФ требуют всю информацию по делу Лимешко ZN.UA

Российская Федерация должна предоставить всю информацию об обстоятельствах задержания в Крыму украинца Геннадия Лимешко , которого ФСБ РФ обвиняет в подготовке диверсий во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в эфире программы "Утренняя Свобода" на "Радио Свобода".

"Мы направили соответствующую ноту в МИД Российской Федерации с требованием предоставить всю имеющуюся об обстоятельствах задержания информацию, по факту задержания и что инкриминируется указанном гражданину Украины", — сказала Беца.

При этом, она отметила, что пока нет информации о том, предоставляется ли Лимешко правовая защита и встречался ли он с адвокатом.

"Как только такая информация будет, то несомненно мы будем подключаться. Мы вообще в целом рассматриваем последние события на территории оккупированного Крыма как очень катастрофические, потому что репрессии только усиливаются со стороны Кремля в отношении граждан Украины, и только за последний месяц было вынесено как минимум 5 политически мотивированных приговоров, связанных с лишением свободы, и 7 человек были арестованы или оштрафованы. Постоянно почти на ежедневной основе происходят обыски в домах крымских татар", — заявила Беца.

Она также отметила, что в этой связи МИД обратится в очередной раз к международному сообществу с требованием усилить давление на РФ для освобождения украинцев на территории оккупированного Крыма.

Напомним, ранее в СБУ назвали задержание украинского "агента" в Крыму фейком и провокацией.