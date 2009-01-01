Украина потребовала от РФ всю информацию по делу задержанного в Крыму "диверсанта"

Мы направили соответствующую ноту в МИД Российской Федерации, подчеркнула Беца.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в эфире программы "Утренняя Свобода" на "Радио Свобода".
"Мы направили соответствующую ноту в МИД Российской Федерации с требованием предоставить всю имеющуюся об обстоятельствах задержания информацию, по факту задержания и что инкриминируется указанном гражданину Украины", — сказала Беца.
При этом, она отметила, что пока нет информации о том, предоставляется ли Лимешко правовая защита и встречался ли он с адвокатом.
"Как только такая информация будет, то несомненно мы будем подключаться. Мы вообще в целом рассматриваем последние события на территории оккупированного Крыма как очень катастрофические, потому что репрессии только усиливаются со стороны Кремля в отношении граждан Украины, и только за последний месяц было вынесено как минимум 5 политически мотивированных приговоров, связанных с лишением свободы, и 7 человек были арестованы или оштрафованы. Постоянно почти на ежедневной основе происходят обыски в домах крымских татар", — заявила Беца.
Она также отметила, что в этой связи МИД обратится в очередной раз к международному сообществу с требованием усилить давление на РФ для освобождения украинцев на территории оккупированного Крыма.
Напомним, ранее в СБУ назвали задержание украинского "агента" в Крыму фейком и провокацией.