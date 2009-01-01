Официальная блокада ОРДЛО: как будет реагировать Запад?

Какие последствия и риски несет для Украины реакция Запада на решение украинской власти о блокаде оккупированной части Донбасса.
Так, глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что решение об установлении блокады Донбасса противоречит предыдущей политике украинского правительства, которую разделял и ЕС. "До сих пор украинская власть по отношению к территории Донбасса использовала инклюзивный подход при одновременной борьбе с контрабандой. Инклюзивный подход обеспечивал решение гуманитарных проблем населения Донбасса, а также положительно влиял на экономическую ситуацию там. Такой подход был полностью поддержан нами, и поэтому вчерашнее решение СНБО нас удивило. Однако для формулирования окончательной позиции мы должны получить объяснения от украинских властей по многим вопросам", — отметил Мингарелли.
В МИД Франции, в свою очередь, призвали Киев снять блокаду ОРДЛО, а также в который раз призвали украинскую и российскую власть сосредоточить усилия на выполнении Минских соглашений.
В США также отслеживают ситуацию с блокадой оккупированных территорий. И.о. официального представителя Госдепартамента США Марк Тонер подчеркнул, что все это "может иметь потенциально опасные последствия" и скажется на реализации Минских соглашений.
О последних, то есть о Минских соглашениях, больше всего кричит в данной ситуации Россия, настаивая, что решение о блокаде — нарушение "Минска". "Бессилие киевских властей против беспредела националистов бьет, прежде всего, по самой Украине. Это тем более опасно, что тенденция подкрепляется другими действиями официальных лиц. Имею в виду, в частности, распространенное сегодня средствами массовой информации заявление президента Петра Порошенко на заседании СНБО, предусматривающее прекращение транспортного сообщения с ЛНР и ДНР, что прямо противоречит Минским соглашениям", — заявил полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
Эксперты рассказали "Главреду", какие последствия на практике может иметь для Украины официальная транспортная блокада ОРДЛО и позиция международного сообщества по этому вопросу, не лишимся ли мы из-за непоследовательности действий украинских властей поддержки западных партнеров, а также как это отразится на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.
Официальное объявление блокады оккупированных территорий не будет иметь особых международных последствий для Украины. Да, этот шаг противоречит Минским соглашениям, но и сам минский переговорный процесс уже тихонько умер. Переживания Москвы во многом совпадают с опасениями западных дипломатов, но это не связано с рычагами давления на Киев. Это — дипломатическая риторика, необходимая любой стране, которая рискует в войне с сепаратизмом. В целом же, Запад сейчас переживает, что объявление блокады станет началом отхода Донбасса от Украины и возникновения новой пророссийской территории.
Я не думаю, что блокада действительно будет продолжаться — не стоит преувеличивать значение решения СНБО. Гройсман уже сказал, что жизнь продолжается, и какое-то экономическое взаимодействие с оккупированными территориями все равно будет. Поэтому я не вижу пока больших последствий официального объявления блокады. Не потому что я слишком толерантен. Но, повторюсь, и высказывания Запада носят слишком дипломатичный характер, и гнев России носит слишком дипломатичный характер. А вот тревога сепаратистов носит реально серьезный характер — они очень боятся, что вслед за блокадой транспортных путей может наступить блокада энергетическая, произойдет отключение связи, воды и т.д.
Не думаю, что блокада станет началом отхода оккупированных территорий к России. Украина будет их добиваться ровно столько, сколько нужно для их возвращения. Например, ФРГ ждала 45 лет и добилась своего, Япония тоже ждет немало лет возвращения [южных Курильских] островов и ни в коей мере от них не отказывается.
После этого решения по блокаде есть необходимость переходить к другим переговорным форматам. Возможные форматы переговоров были выделены четко с самого начала. Первый — женевский (США, Украина, ЕС, Россия). Это был самый эффективный формат, который уже мог бы давно закончить войну, но Путин "соскочил", и Америка уже через несколько часов ввела санкции. Второй — минский, третий — нормандский. Ни минский, ни нормандский формат себя не оправдали. Потому нужно возвращаться к тому, что есть. Невозможно США пригласить в Минск, это может прийти в голову только фантастам из Кремля. Точно так же невозможно уже после Олланда и Меркель сделать еще что-то в рамках нормандского формата.
Есть два варианта — либо международная мирная конференция по Украине, либо женевский формат (в присутствии Трампа, Порошенко, Путина и представителя ЕС). Но только такой путь, как женевский формат, может привести к решению проблемы. Даже мирная международная конференция, которая приведет к каким-то результатам как международный формат (а о ней скоро заговорят), ничего не даст по одной простой причине — нет гарантов выполнения обязательств.
А минский формат — это чисто оперативный формат, который способен решать вопросы, например, об обмене пленными. Зачем из него сделали источник конституционных изменений в Украине — не понятно. Как известно, минский формат требует изменения Конституции Украины, легализации сепаратистских "республик", проведения выборов на оккупированной территории и т.д. Минский формат был обречен с самого начала.
С нормандским форматом ничего не получится, потому что новый президент Франции точно "не влезет" на место Олланда. Советники нового французского президента подскажут, что не стоит вмешиваться в украинские дела опять-таки по той причине, что никакая Франция не может повлиять на Украину.
Возвращаясь снова к беспокойству западных стран по поводу решения СНБО, они никак не могут влиять ни на решения СНБО, ни на проблему Украины. Это решается только уровне лидеров США, Украины, России и представителя ЕС.
Больше всего западные страны сейчас опасаются, что ситуация в военном плане на Донбассе может выйти из-под контроля. А формой контроля над ситуацией и недопущения эскалации они считают Минские договоренности. Хотя все уже давно убедились, что эти соглашения не выполняются, но, тем не менее, их используют как инструмент для сдерживания эскалации.
И борьба все эти два года после подписания соглашений между Украиной и Россией шла за то, кто первый нарушит договоренности и выйдет из этого формата — на того будет возложена ответственность за все дальнейшие действия. В том числе ответственность за возможную серьезную эскалацию.
Поэтому обе стороны — украинская и российская — обвиняют друг друга в подрыве Минских соглашений. Когда россияне решили признать "паспорта", выданные в ЛДНР, в Украине тут же расценили этот шаг, как выход России из Минских договоренностей. Точно так же сейчас Россия отреагировала на официальное начало блокады ОРДЛО — мол, Украина срывает Минские соглашения.
Пока идет такой диалог, ситуация в каком-то виде сохраняется. Но когда это станет свершенным фактом, и Минские договоренности перестанут быть инструментом сдерживания, то эскалация конфликта вполне возможна. Именно на это указывают наши зарубежные партнеры, которые видят себя в роли посредников.
Так что блокада, как говорит российская сторона, подрывает Минские договоренности, потому и переживает Запад.
Непоследовательность украинской власти в ее отношении к блокаде может несколько оттолкнуть от Украины международных партнеров, но не на большое расстояние. Потому что другого выхода и альтернативы просто нет.
Украинская общественность и активисты додавили власть, и та сделала шаг, который нужно было сделать еще три года назад, и который требовался Конституцией, законом об обороне, здравым смыслом и пониманием стратегии. Речь идет о признании статуса временно оккупированных территорий, разрыве дипломатических отношений и т.д. — шаги, которые любая нормальная страна должна была бы предпринять, чтобы противодействовать вооруженной агрессии.
Нынешняя блокада, которую начали активисты, преследовала несколько целей. Одна из них моральная — нельзя на крови строить бизнес. Вторая — возвращение наших пленных. Третья — перекрыть каналы контрабанды и неконтролируемого перемещения товаров. Никто не знает (ни президент, ни премьер), сколько и каких товаров завезено, сколько и каких налогов уплачено "контролируемыми Украиной предприятиями, которые находятся на неподконтрольной Украине территории".
Принятое решение о блокаде — половинчатое. Само решение СНБО написано, что блокада вводится: "До виконання другою стороною першого і другого пункту Мінських домовленостей", то есть прекращения огня и отведения вооружений, а также до возвращения под юрисдикцию Украины предприятий (читай — Ахметову и другим).
Что касается последствий. Безусловно, плохо, что общественность вынудила власть сделать это, не подготовившись. Если мы говорим об угле, необходимом для нашей энергетики, то власть должна была уменьшить зависимость от угля с оккупированных территорий, закупать его в Южной Африке или у других стран, модернизировать нашу энергетику, чтобы мы не зависели от дорогого антрацитного угля. Плохо, что сделано так, но хорошо, что сделано в принципе. Поскольку это дополнительный рычаг влияния на Россию. Ведь россиянам сейчас придется каким-то образом поддерживать общественное спокойствие, а также социально-экономические параметры на определенном уровне за счет российских налогоплательщиков, а не за счет украинского бюджета или украинских предприятий.
В свое время, еще в период СССР, был генеральный прокурор Вышинский, который представлял Советский Союз в Совбезе ООН. Когда-то на одном из заседаний он задремал, как раз, когда выступал американский представитель. Затем была очередь Вышинского выступать. И он фактически стал повторять то, что сказали американцы. Ему стали показывать — мол, нет-нет, это не та позиция. Он быстро отреагировал и сказал: "Так бы мы говорили, если бы мы были американской делегацией, но поскольку мы — советская делегация, мы имеем прямо противоположную точку зрения".
Фактически президент Порошенко в случае с блокадой показал мастер-класс по смене мнения: вначале он осудил блокаду, которую начали активисты, а затем предложил в качестве спасения ту же блокаду. Он также говорил, что введение блокады и закон о временно оккупированных территориях станет нарушением Минских договоренностей. В этом он лукавит, вводя в заблуждение общество. Ведь на самом деле нигде не записано, что нельзя определять статус этих территорий как временно оккупированных, что логично было бы сделать с самого начала. Ведь все знают, что оккупировали эти территории российские войска и их пособники из числа наших граждан. Определение такого статуса не является нарушением Минских соглашений. Тем более, Минские договоренности прекратили свое действие в 2015 году. И даже продление по телефону срока их действия ничего не дало, поскольку нет никакой "дорожной карты", которая бы показала, как реализовывать эти "мертворожденные" договоренности.
Конечно же, Запад, особенно немцы и французы, выразили обеспокоенность, поскольку они считают, что Киев должен поддерживать в социальном плане жителей оккупированных территорий, с точки зрения гуманитарного права. И они делают совершенно правильные замечания, поскольку Украина так и не назвала эти территории временно оккупированными, а, значит, возложила всю ответственность за поддержание законности, порядка, социально-экономического обеспечения и других вещей на себя, а не на оккупанта — Российскую Федерацию, который как раз и должен нести юридическую и моральную ответственность.
Очевидно, что европейцы не хотят эскалации конфликта. Хотя эскалация началась с обстрелов Авдеевки. И я не помню, чтобы в связи с этим были какие-либо серьезные политические или дипломатические шаги украинской власти. Однако в преамбуле решения СНБО от 15 марта говорится, что оно принято, учитывая существенное обострение ситуации в плане безопасности в зоне АТО, а также учитывая насильственный захват украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Обострение началось еще в январе, но только сейчас, в середине марта, власть, наконец, заметила, что это произошло. А что касается "захвата украинских предприятий", то какими же они были "украинскими", если они уже были захвачены и платили дань главарям боевиков. Все это — просто замыливание глаз и отвлечение от реальных проблем: определение правового статуса происходящего, нет никакой АТО — есть вооруженная агрессия РФ, нет ОРДЛО — есть оккупированные Россией территории и т.д. Если бы изначально власть действовала в законодательном поле, то таких вопросов у нас бы сегодня не было.
В целом, наша власть воюет с Россией международными санкциями. Это был дипломатический прокол. Санкции изначально вводились странами не в связи с Минскими договоренностями, а чтобы прекратить вооруженную агрессию РФ и вернуть эти территории Украине. А потом уже украинская дипломатия, а точнее Порошенко, сделал так, чтобы появилась привязка: выполнение Минских договоренностей — снятие санкций. А это совершенно неправильно, это подмена понятий. Так создается ложное впечатление, что идет гражданская война. И любая страна вправе снять санкции с России, если они считают, что она выполнила хоть какие-то пункты этих соглашений.
Кроме того, непоследовательная политика президента и правительства просто отталкивает от нас наших международных партнеров, которые уже хотели бы как-то примириться с Россией или уменьшить накал между РФ и НАТО. Такие непоследовательные действия будут побуждать навязывать определенные действия нам, в частности, раз уж мы взяли на себя обязательство выполнять Минские соглашения, будут давить на Украину.
Надежда Майная