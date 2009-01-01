Проблема предложения. Нужны ли Украине новые партии и лидеры

Общество довольно серьезно не доверяет политикам и партиям, говорит Юрий Якименко.

Юрий Якименко Главред

и президентские рейтинги отечественных политиков свидетельствуют о том, что украинцам нужны новые лидеры.

Об этом заместитель генерального директора — директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко рассказал в комментарии "Главреду".

"Согласно нашим новым соцопросам, на вопрос о том, нужны ли Украине новые лица, новые партии и новые лидеры, большинство респондентов всегда отвечает "да, нужны". Это дает нам основания говорить о том, что запрос на новые лица в украинской политике существует. Этот запрос также подтверждается низким уровнем доверия и низким рейтингом тех людей, которых видят кандидатами в президенты — ведь даже самые большие цифры колеблются в пределах 10%, не более", — говорит политический эксперт.

Он подчеркнул, что запрос существует, однако есть проблема с предложением: "Если посмотреть на наши последние исследования, то свыше 50% граждан не выбрали ни одного из предложенных кандидатов: голоса ушли категории "другой политик" (10%), "не участвовал бы в выборах" (20%), "затрудняюсь ответить" (19%). Так что половина респондентов просто не знают, за кого они будут голосовать, либо при таких раскладах не видят смысла участвовать в выборах. Так что проблемы с предложением очевидны".

"Откуда могли бы появиться новые лица? В первую очередь, они должны были бы готовиться из того же политического класса, то есть из политической элиты, депутатов, членов правительства, которые находятся на верхушке нашей политической системы. А также, возможно, из лидеров тех партий, которые сейчас вне парламента, но довольно известны, узнаваемы и ведут общественную деятельность", — заметил политолог.

"Однако общество, несмотря на запрос на новых политиков, довольно серьезно не доверяет политике как сфере деятельности, ее работникам и политическим институтам, в частности, политическим партиям. Такая ситуация общего недоверия мешает появлению новых лидеров", — считает директор политико-правовых программ Центра Разумкова.

"Кроме того, в данной ситуации играет свою роль фактор медиа. Ведь как люди будут узнавать о новых политиках, если СМИ говорят о прежних? В первую очередь источником политических новостей и информации для преимущественного большинства граждан являются ведущие телеканалы страны: кого люди видят на экране, того и могут рассматривать в качестве кандидата на выборах. Если же на экранах не появляются новые люди, то по другим каналам пробиться к обществу им очень сложно", — говорит эксперт.

"В таких условиях, с одной стороны — недостаточного предложения, с другой — недоверия к политикам в целом, а с третьей — закрытости каналов информирования людей о наличии других предложений, потому и получается так, что мы продолжаем "перебирать" тех людей, которые в политике уже довольно известны", — подытожил Юрий Якименко.