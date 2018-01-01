Братья-двойняшки насиловали 11-летнюю школьницу, "готовя ее ко взрослой жизни"

В дом к насильникам девочку приводила собственная мать.

Иллюстративное фото The Express Tribune

Двое чернокожих братьев-двойняшек из города Болтон (северо-запад Англии, графство Большой Манчестер, Великобритания) неоднократно совершали сексуальное насилие над 11-летней девочкой.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание The Sun. Согласно обнародованным данным, 31-летние Стивен и Стэнли Мухемва школьницу склоняли к сексу якобы для того "чтобы научить всему, что нужно делать, когда у тебя появится парень".

Насильственным интимом они занимались с девочкой в спальне, причем иногда за этим наблюдали и другие дети.

Об изнасилованиях пострадавшая решилась рассказать в октябре 2016-го завучу своей школы. По словам педагога, она была в крайне подавленном состоянии.

Оказывается, девочку в дом насильников привела собственная мать. Она просила их присматривать за девочкой, пока сама находилась на работе.

В итоге братьев суд признал виновными в преступлениях на сексуальной почве и приговорил в 29 годам тюремного заключения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Лондоне прохожий изнасиловал юную девушку, а в Омске мужчина ограбил, изнасиловал и пытался убить 13-летнюю школьницу.

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