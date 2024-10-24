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Вывозил военных из "ада": россияне убили многодетного отца

Ангелина Подвысоцкая
24 октября 2024, 16:50обновлено 24 октября, 17:29
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Российские оккупанты атаковали дроном машину, на которой военный Олег Олейник вывозил побратимов с "нуля".
Олег Олейник
На фронте погиб военный Олег Олейник / Колаж: Главред, фото: семейный архив Олега Олейника

Украинский военный Олег Олейник защищал страну на южном направлении. Он, рискуя своей жизнью, вывозил побратимов с самого "нуля". В какой-то момент россияне оборвали его жизнь. Инна Олейник, жена погибшего военного Олега, рассказала Главреду о том, как героически погиб ее муж.

Что известно об Олеге Олейнике

Олег Олейник ранее служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в Житомире. Мужчина родился в 1976 году, жил в селе Плужное в Хмельницкой области. Олег был любящим мужем, сыном и отцом, который делал все для своей семьи. У него было трое детей - Настя, Вова и Илья.

Олег Олейник
На фронте погиб военный Олег Олейник / фото: семейный архив Олега Олейника

"Он очень любил меня, я его любила, мы хорошо жили. Мы любили своих детей, они все были желанными", - говорит жена Олега.

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Олег постоянно проходил медкомиссии еще с 2014 года. Тогда его не отправляли на фронт, потому что у него было трое несовершеннолетних детей и серьезные проблемы с коленом.

В апреле 2024 года Олег Олейник ушел на фронт. Он воевал в составе 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна, известной как "Червона калина". Тогда он выполнял боевые задачи в Роботино в Запорожской области.

Олег Олейник
На фронте погиб военный Олег Олейник / фото: семейный архив Олега Олейника

Впоследствии Олега отправили на обучение, где он перепрофилировался в водителя БМП. С тех пор он начал участвовать в ротациях - возить и вывозить побратимов с передовой.

"Было ощущение, что мы видимся в последний раз"

Последний раз Инна видела своего мужа на Проводы, когда он был проездом и смог прийти домой. Жена Олега признается, что он очень изменился и почти все время молчал. Она тогда отгоняла от себя все негативные мысли, но говорит, что чувствовала, будто они уже больше никогда не смогут обнять друг друга.

"Он приезжал на Проводы проездом. Он заскочил домой, мы почти не поговорили, такой молчун был. Было ощущение, что мы видимся в последний раз, хотя я всегда отгоняла от себя такие мысли", - говорит Инна.

Олег Олейник
На фронте погиб военный Олег Олейник / фото: семейный архив Олега Олейника

Она вспоминает, что Олег также чувствовал, что скоро его жизнь оборвется. Он постоянно повторял, что Инна должна быть сильной, потому что теперь она сама.

"Он чувствовал, что погибнет. В последнее время постоянно говорил "ты сама, тебе надо самой держаться". Я кричала на него, чтобы он такого не говорил. Мы всегда обсуждали все вместе, я не привыкла все решать сама", - добавляет жена Олега.

Командир слышал по рации взрыв, в результате которого погиб Олег

1 июня 2024 года. Именно в этот день Инна в последний раз слышала голос своего мужа. Она вспоминает, что в тот день Олег щелкал семечки и очень нервничал. С самого утра Инна была сама не своя, у нее буквально все будто горело в груди. Это ощущение осталось с ней надолго.

"Тогда когда я с ним говорила последний раз, я это ощущение не забуду никогда. Душа чувствует, а сказать ничего не может. Я с ним говорю, он со мной большинство молчал. Я спрашивала, почему он молчит. Говорила, что мне так плохо, я не могу состояния описать. Мне не физически плохо или сердце болит, меня выворачивало. Мне казалось, что у меня внутри все тлеет, именно в груди. Я не понимала, что со мной. Это ощущение было до похорон. Просто рано встаешь, а оно печет в груди", - вспоминает Инна.

После этого разговора она больше не смогла дозвониться к любимому. Олег поехал на задание. Он вывозил побратимов с "нуля".

В период с 17:00 до 18:00 1 июня Олега не стало. Российский дрон атаковал автомобиль, когда он уже возвращался в тыл. Некоторые военные увидели, что он подлетает, успели выскочить из машины. Олег был за рулем, 24-летний механик сидел возле него. После удара машина загорелась, спасти их не удалось.

В этот момент командир и другие побратимы слышали момент "прилета" собственными ушами - они говорили по рации.

"Все ребята услышали по рации момент прилета, командир начал кричать", - говорит Инна.

Только в понедельник, 3 июня, ей сообщили, что Олег считается пропавшим без вести. Побратимы дважды пытались добраться к машине, но сделать это было очень трудно. Этот участок фронта был на открытой местности, где постоянно летали вражеские дроны. Уже в четверг, 6 июня, Инне сообщили, что тело Олега удалось вытащить, его отправили на экспертизу.

"Он снился почти каждую ночь"

Жена Олега вспоминает, что когда узнала об исчезновении мужа, сразу позвонила брату.

"Брату первому приснился Олег. Он спросил: "Скажи мне, это я или не я". Получается он видел себя со стороны, видел то, что происходило. Игорь был ближе всего к нему, поэтому он ему первому приснился. Мне Игорь это как сказал, я поняла, что его точно уже нет. Просто так такие сны не снятся. Он себя уже видел со стороны", - рассказывает Инна.

Признается, что после гибели любимого ее жизнь превратилась в существование. Она, дети и мать Олега не могли даже есть и пить.

"Первые дни были очень тяжелыми и страшными, мы все время были вместе. Дети приехали с учебы. Есть не могли, заставляешь себя съесть какой-то кусочек. Садились вечером на качели, смотрели фотографии и вспоминали, что говорил Олег", - говорит женщина.

Олег Олейник
На фронте погиб военный Олег Олейник / фото: семейный архив Олега Олейника

Средний сын Вова пытался держать в себе эмоции. Но на самом деле он тяжело переживал потерю отца. Сдержаться он не смог в свой день рождения, когда ему впервые приснился папа.

"Он приснился Вове в день рождения. Он до этого ему не снился и после того вообще. Приснился именно тогда, когда у ребенка день рождения, будто он его привел в дом. Вова выскочил, говорит "папа, я знал, что ты придешь", обнял. После этого Вова до утра плакал", - рассказывает Инна.

Долгих 4 месяца родные ждали возвращения Олега домой. 8 октября 2024 года его тело привезли в родной дом. Олега похоронили в Плужном.

Смотрите видео о военном Олеге Олейнике:

Тело мужчины было сильно обожжено, поэтому его хоронили в закрытом гробу.

"Я не хотела на него смотреть, хотела запомнить таким, каким я его видела при жизни. Я не позволила и детям смотреть. Мне легче от этого не будет, если бы я увидела. И я уверена, что он бы не хотел этого. Вернуть к жизни его уже никто не сможет, а посмотреть просто не хочу... Это очень страшно. Думаешь, что он чувствовал", - говорит Инна.

  • Погиб военный Олег Олейник
    Погиб военный Олег Олейник Плужненский сельский совет
  • Погиб военный Олег Олейник
    Погиб военный Олег Олейник Плужненский сельский совет
  • Погиб военный Олег Олейник
    Погиб военный Олег Олейник Плужненский сельский совет
  • Погиб военный Олег Олейник
    Погиб военный Олег Олейник Плужненский сельский совет
  • Погиб военный Олег Олейник
    Погиб военный Олег Олейник фото: архив семьи Олега Олейника
  • Погиб военный Олег Олейник
    Погиб военный Олег Олейник фото: архив семьи Олега Олейника

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время выполнения боевого задания погиб 27-летний капитан Александр Мигуля из Черниговской области. Он был командиром авиационного звена.

Также отмечалось, что на фронте погиб легендарный оператор дронов ВСУ Виктор Стельмах. Стельмах научил огромное количество пилотов, имел настоящую жажду войны и лично уничтожил более 500 российских оккупантов.

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