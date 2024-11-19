Количество аварий сокращено на 80%: что означает новая разметка в виде белых кругов

Специалисты разработали эту разметку с учетом поведения мотоциклистов для уменьшения аварийных ситуаций.

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Что означает необычная разметка на дорогах / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: mashyna.com

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Для кого разработан новый знак

В чем эффективность нововведений

На дорогах Европы начали появляться новые виды дорожной разметки в виде белых кругов. Как объясняет издание Telegrafi, эта разметка имеет важное назначение.

Главред пишет, что первые такие круги появились около пяти лет назад в Австрии, но многие водители до сих пор не знают, что они означают. Большинство интуитивно снижают скорость, когда видят эти знаки, и это правильная реакция.

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Разметка в виде белых кругов используется на участках с узкими поворотами, чтобы предупредить о потенциальной опасности. Уменьшение скорости на таких поворотах помогает избежать выезда за пределы проезжей части.

Эта разметка была разработана с учетом поведения мотоциклистов. Исследования показали, что водители мотоциклов, видя круги, стремятся двигаться правее, что создает больше пространства для безопасного маневра.

Эффективность этих нововведений подтверждена статистикой: в местах, где используют такую разметку, количество аварий снизилось на 80%.

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Ранее сообщалось, что на дорогах заметили новый дорожный знак. Его можно спутать со знакомым знаком "Выбрасывание каменных материалов из-под колес", однако он отличается красным контуром и фоном.

Также на дорогах заметили еще один необычный дорожный знак. Он требует особого внимания водителей.

Кроме этого, существует необычное объяснение, что означает дорожный знак треугольник с линиями. Что интересно, большинство людей воспринимают его неправильно.

Стоит обратить внимание, что также и знак "автомобиль с крылышками" имеет важное предупреждение.

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Почему не заводится машина - основные причины Машина может не заводиться по разным причинам. Одной из самых распространенных является разряженный аккумулятор. Это может произойти из-за длительной неактивности автомобиля или из-за проблем с аккумулятором. Другая причина - проблемы с запуском двигателя, которые могут возникнуть из-за неисправного стартера или проблем с системой зажигания. Также могут быть проблемы с топливной системой, которые могут препятствовать нормальной работе двигателя.

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