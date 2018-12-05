Евро снова пересек психологическую отметку: назван свежий курс валют от НБУ

5 декабря 2018, 07:50

Нацбанк снизил курс доллара на несколько копеек.

НБУ на 16 копеек повысил курс евро
Нацбанк на 16 копеек повысил курс евро / REUTERS

Во вторник, 4 декабря, Национальный банк Украины ощутимо снизил официальный курс гривны к евро.

Курс евро повышен на 16 копеек и снова пересек психологическую отметку в 32 гривны, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

В то же время НБУ снизил курс доллара на 5 копеек.

Официальный курс гривны на 5 декабря:

100 долларов — 2812,5926 грн (4 декабря — 2817,2738);

100 евро — 3208,8869 грн (3192,5347).

Напомним, 26 ноября старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб говорил, что курс доллара в Украине может повыситься из-за обострения агрессии России в оношении нашей страны. В тот же день в некоторых обменных пунктах Киева курс доллара поднялся к психологической отметке в 29 гривен за "бакс".

Справка. 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна. 

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже президент подписал указ о вводе в стране военного положения. Потом Рада одобрила введение в Украине военного положения.

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