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Как похудеть при большом весе: эксперт показала топ-3 эффективных упражнений

30 ноября 2019, 02:46

Упражнения для похудения можно делать в домашних условиях.

Екатерина Медушкина, похудение
Екатерина Медушкина показал, как похудеть/ Фото Instagram Екатерина Медушкина

Как похудеть при большом весе – непростой вопрос, так как одним правильным питанием тут не обойдись. В ход должны пойти и тренировки, однако проводить их необходимо в щадящем режиме. Диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина, показала комплекс упражнений, чтобы начать начать худеть с большим весом.

"Тренировки при большом весе, особенно, если вы только входите в тренировочный график, должны проходить в щадящем режиме. Представьте, что вы с утра положили на плечи мешок весом 15-20 кг и ходите с ним весь день. Естественно, нагрузку при этом получают не только позвоночник и суставы, но и респираторная и сердечно-сосудистая системы. Вам противопоказана интенсивная нагрузка", – написала Медушкина в Instagram.

Как похудеть при большом весе: наклоны с подъемом рук

Упражнение для похудения
Упражнение для похудения в домашних условиях/ скриншот

При выполнении этого упражнения работают косые мышцы живота и плечи. Вам понадобится  эспандер для фитнеса. Ноги нужно поставить на ширину плеч на резинке так, чтобы конец с рабочей стороны оказался чуть длиннее. Руку согнуть под углом 90 градусов – это исходное положение. Потом наклониться в противоположную сторону и потянуться рукой по диагонали вбок. Вернуть руку в исходное положение. Упражнение нужно делать три подхода по 20 повторов.

Как похудеть при большом весе: переступка в стороны 

Упражнение для похудения
Упражнение для похудения в домашних условиях / скриншот

Во время выполнения этого упражнения работает ягодичная мышца. Встать на резинку, которую нужно скрестить на уровне колен. Руки поднять вверх, зафиксировав плечи параллельно полу. Из этого положения сделать шаг в сторону. Ягодицы при этом должны быть напряжены. Упражнение выполняется в три подхода по 12-15 шагов.

Как похудеть при большом весе: пресс с подъемом рук

Упражнение для похудения
Упражнение для похудения в домашних условиях / скриншот

При выполнении этого упражнения работают мышцы живота и спины. Лечь на пол, сделать один виток резинкой вокруг стоп. Опуститься на коврик, а при подъеме туловища поднять руки вверх. После этого опуститься на вдох. Делать упражнение нужно три подхода по 12-15 повторов.

☝️Тренировки при большом весе, особенно, если вы только ❗️входите в тренировочный график, должны проходить в щадящем режиме. ⠀ Представьте, что вы с утра положили на плечи МЕШОК ВЕСОМ 15-20 кг и ходите с ним весь день. Естественно, нагрузку при этом получают не только позвоночник и суставы, но и респираторная и сердечно-сосудистая системы. ⠀ Вам противопоказана интенсивная нагрузка. Но это не повод отказываться от спорта ? ⠀ Берем в руки яркие и удобные эспандеры @medushkinafit и делаем БЕЗОПАСНУЮ ТРЕНИРОВКУ для похудения ? ⠀ Не забывайте про ❤️ ⠀ ✔️ Упражнение №1 Наклоны с подъемом рук ⠀ ✅ работают косые мышцы живота и плечи ⠀ Ставим ноги на ширину плеч на резинке так, чтобы конец с рабочей стороны оказался чуть длиннее. Сгибаем руку под углом 90 градусов - исходное положение. Отсюда наклоняемся в противоположную сторону и тянемся рукой по диагонали вбок. ⠀ ? 3 подхода * 20 повторений на каждую сторону ⠀ ✔️ Упражнение №2 Переступка в стороны ⠀ ✅ работает ягодичная мышца ⠀ Фиолетовый эспандер. Скрещиваем рукоятки и подтягиваем к груди. За счет отведения ноги в сторону делаем 2-3 шага влево-вправо. ⠀ ? 3 подхода * 12-15 проходок в каждую сторону ⠀ ✔️ Упражнение №3 Подъем на пресс с выведением рук ⠀ ✅ работают мышцы живота и спины ⠀ Желтый эспандер обматываем вокруг стоп с небольшим натяжением. Опускаемся на спину. Поднимаем корпус вверх, одновременно выводя руки тоже вверх. ⠀ ? 3 подхода * 12 повторений ⠀ Эти упражнения подойдут также для начинающих и тех, кто давно не занимался. ⠀ Не забудьте сохранить себе в закладки ✅ ⠀ А приобрести универсальный тренажер, который весит всего 800 г и умещается в стильной дамской сумочке, вы можете: ⠀ ? по активной ссылке в шапке страницы @medushkinafit ? написав мне в директ ? или на вотцап +7(965)458-29-05 ⠀ Кто сегодня уже потренировался? Отмечайтесь в комментариях по честняку ?? ⠀ #КатяМедушкина_упражнения #medushkinafit

Публикация от ??‍♀️ХУДЕЮТ ДАЖЕ НЕХУДЕЮЩИЕ (@katya_medushkina)

"Эти упражнения подойдут также для начинающих и тех, кто давно не занимался", - резюмировала Медушкина.

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Напомним, ранее диетолог Екатерина Медушкина раскрыла секреты похудения и посоветовала, как добиться упругого и плоского живота.

здоровье тренировка похудение Екатерина Медушкина
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