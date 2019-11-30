Как похудеть при большом весе: эксперт показала топ-3 эффективных упражнений

Екатерина Медушкина показал, как похудеть/ Фото Instagram Екатерина Медушкина

Как похудеть при большом весе – непростой вопрос, так как одним правильным питанием тут не обойдись. В ход должны пойти и тренировки, однако проводить их необходимо в щадящем режиме. Диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина, показала комплекс упражнений, чтобы начать начать худеть с большим весом.

"Тренировки при большом весе, особенно, если вы только входите в тренировочный график, должны проходить в щадящем режиме. Представьте, что вы с утра положили на плечи мешок весом 15-20 кг и ходите с ним весь день. Естественно, нагрузку при этом получают не только позвоночник и суставы, но и респираторная и сердечно-сосудистая системы. Вам противопоказана интенсивная нагрузка", – написала Медушкина в Instagram.

Как похудеть при большом весе: наклоны с подъемом рук

Упражнение для похудения в домашних условиях/ скриншот

При выполнении этого упражнения работают косые мышцы живота и плечи. Вам понадобится эспандер для фитнеса. Ноги нужно поставить на ширину плеч на резинке так, чтобы конец с рабочей стороны оказался чуть длиннее. Руку согнуть под углом 90 градусов – это исходное положение. Потом наклониться в противоположную сторону и потянуться рукой по диагонали вбок. Вернуть руку в исходное положение. Упражнение нужно делать три подхода по 20 повторов.

Как похудеть при большом весе: переступка в стороны

Упражнение для похудения в домашних условиях / скриншот

Во время выполнения этого упражнения работает ягодичная мышца. Встать на резинку, которую нужно скрестить на уровне колен. Руки поднять вверх, зафиксировав плечи параллельно полу. Из этого положения сделать шаг в сторону. Ягодицы при этом должны быть напряжены. Упражнение выполняется в три подхода по 12-15 шагов.

Как похудеть при большом весе: пресс с подъемом рук

Упражнение для похудения в домашних условиях / скриншот

При выполнении этого упражнения работают мышцы живота и спины. Лечь на пол, сделать один виток резинкой вокруг стоп. Опуститься на коврик, а при подъеме туловища поднять руки вверх. После этого опуститься на вдох. Делать упражнение нужно три подхода по 12-15 повторов.

"Эти упражнения подойдут также для начинающих и тех, кто давно не занимался", - резюмировала Медушкина.

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Напомним, ранее диетолог Екатерина Медушкина раскрыла секреты похудения и посоветовала, как добиться упругого и плоского живота.