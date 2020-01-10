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Тренажерный зал vs домашние тренировки: эксперт показала супер упражнения для фитнеса дома

10 января 2020, 04:09

Чтобы дома выполнить упражнения для спины и плечей, понадобится эспандер для фитнеса.

Екатерина Медушкина
Екатерина Медушкина / Фото instagram.com/katya_medushkina

Фитнес клуб или занятия дома, эффективно ли заниматься спортом дома – этими вопросами часто задаются все, кто следит за своим здоровьем и стремится улучшить качество тела. Диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина показала несколько упражнений, которые помогут держать себя в форме без посещения тренажерного зала.

В частности, эксперт рассказала, как можно в домашних условиях заменить штангу и гантели для тренировки плечей и спины. Для выполнения упражнений понадобится всего лишь эспандер для фитнеса.

Фитнес дома: упражнение №1

Зал. Тяга со штангой. Колени подсогнуты, корпус наклонен вперед, спина прямая, копчик оттягиваем назад. Подтягиваем штангу, напрягая мышцы плеч и спины, руки сгибаются в локтях.

Дом. Положение корпуса то же. Рукоятки эспандера держим в руках, стоим на резинке ногами. Делаем тягу, напрягая мышцы спины и плечи.

Упражнения для плечей и спины
Упражнения для плечей и спины / Фото instagram.com/katya_medushkina

Фитнес дома: упражнение №2

Зал. Ноги на ширине плеч, в руках гантели. Сгибаем руки в локтях, чтобы плечи были  параллельны полу. Делаем тягу гантели вверх, потом снова сгибаем локти. Руки вниз не опускаем.

Дом. Стоим на резинке, в руках – рукоятки эспандера. Поднимаем руки, чтобы плечи были параллельны полу, а резинка проходила по внешней части руки. Делаем тягу вверх, снова сгибаем локти и сводим их. Разводим и снова делаем тягу вверх.

Фитнес дома
Фитнес дома / Фото instagram.com/katya_medushkina

Фитнес дома: упражнение №3

Зал. Ноги на ширине плеч. Прямые руки с гантелями разводим в стороны. Работаем спиной.

Дом. То же самое, но в руках держим рукоятки эспандера  и стоим на резинке. Разводим руки в стороны.

Упражнения для спины
Упражнения для спины / Фото instagram.com/katya_medushkina

"Как видите, тренировки дома можно сделать максимально эффективными", - резюмировала Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Напомним, ранее Екатерина Медушкина показала комплекс упражнений, которые помогут подтянуть живот так, чтобы вместо ненавистного "желе" появились заветные "кубики". Кроме того, эксперт показала супер жиросжигающие упражнения

ЗАМЕНЯЕМ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ДОМАШНИМИ ТРЕНИРОВКАМИ ⠀ И делаем это без потери эффективности! В карусели показываю вариант замены штанги и гантелей для тренировки плечей и спины. ⠀ ?Упражнение 1 ⠀ ✔️Зал. Тяга со штангой. Колени подсогнуты, корпус наклонен вперед, спина прямая, копчик оттягиваем назад. Подтягиваем штангу, напрягая мышцы плеч и спины, руки сгибаются в локтях. ⠀ ✔️Дом. Положение корпуса то же. Рукоятки эспандера - в руках, стоим на резинке ногами. Делаем тягу, напрягая мышцы спины и плечи. ⠀ ?Упражнение 2 ⠀ ✔️Зал. Ноги на ширине плеч, в руках гантели. Сгибаем руки в локтях, чтобы плечи были параллельны полу. Делаем тягу гантели вверх, потом снова сгибаем локти. Руки вниз не опускаем. ⠀ ✔️Дом. Стоим на резинке, в руках - рукоятки. Поднимаем руки, чтобы плечи были параллельны полу, а резинка проходила по внешней части руки. Делаем тягу вверх, снова сгибаем локти и сводим их. Разводим и снова делаем тягу вверх. ⠀ ?Упражнение 3 ⠀ ✔️Зал. Ноги на ширине плеч. Прямые руки с гантелями разводим в стороны. Работаем спиной! ⠀ ✔️Дом. То же самое, но в руках держим рукоятки и стоим на резинке. Разводим руки в стороны. ⠀ Как видите, тренировки дома можно сделать максимально эффективными. ⠀ И не только дома! Потому что набор эспандеров #medushkinafit вы можете взять куда угодно: в командировку, в отпуск, на дачу на все лето. И даже в зал! Вдруг какой-то тренажер занят - выручат резиночки) ⠀ Что входит в набор? ⠀ - 4 трубчатых эспандера разного сопротивления (4.5, 6.8, 9.1, 11.3 кг) из натурального латекса. Материал матовый, не цепляет кожу. - 2 рукоятки из плотного прорезиненного материала, которые идеально ложатся в ладонь. - 2 крепких и надежных регулируемых манжета. - Крепление для двери с мягким фиксатором, не царапающим дверь. - Стильная фирменная сумка из качественной ткани, компактная и удобная - Яркие цвета! Пусть фитнес-оборудование радует глаз) ⠀ Для заказа эспандеров переходите в мой интернет-магазин по ссылке в профиле @medushkinafit! И у вас в сумочке будет личный тренажерный зал? ⠀ Сохраните пост?, чтобы не искать, чем заменить поход в зал. ⠀ А вы ходите в зал или предпочитаете тренироваться дома? ⠀ #medushkinafit #КатяМедушкина_упражнения

Публикация от ??‍♀️ХУДЕЮТ ДАЖЕ НЕХУДЕЮЩИЕ (@katya_medushkina)

фитнес тренажерный зал физические упражнения новости Украины Екатерина Медушкина спорт
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