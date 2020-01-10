Тренажерный зал vs домашние тренировки: эксперт показала супер упражнения для фитнеса дома

Екатерина Медушкина / Фото instagram.com/katya_medushkina

Фитнес клуб или занятия дома, эффективно ли заниматься спортом дома – этими вопросами часто задаются все, кто следит за своим здоровьем и стремится улучшить качество тела. Диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина показала несколько упражнений, которые помогут держать себя в форме без посещения тренажерного зала.

В частности, эксперт рассказала, как можно в домашних условиях заменить штангу и гантели для тренировки плечей и спины. Для выполнения упражнений понадобится всего лишь эспандер для фитнеса.

Фитнес дома: упражнение №1

Зал. Тяга со штангой. Колени подсогнуты, корпус наклонен вперед, спина прямая, копчик оттягиваем назад. Подтягиваем штангу, напрягая мышцы плеч и спины, руки сгибаются в локтях.

Дом. Положение корпуса то же. Рукоятки эспандера держим в руках, стоим на резинке ногами. Делаем тягу, напрягая мышцы спины и плечи.

Упражнения для плечей и спины / Фото instagram.com/katya_medushkina

Фитнес дома: упражнение №2

Зал. Ноги на ширине плеч, в руках гантели. Сгибаем руки в локтях, чтобы плечи были параллельны полу. Делаем тягу гантели вверх, потом снова сгибаем локти. Руки вниз не опускаем.

Дом. Стоим на резинке, в руках – рукоятки эспандера. Поднимаем руки, чтобы плечи были параллельны полу, а резинка проходила по внешней части руки. Делаем тягу вверх, снова сгибаем локти и сводим их. Разводим и снова делаем тягу вверх.

Фитнес дома / Фото instagram.com/katya_medushkina

Фитнес дома: упражнение №3

Зал. Ноги на ширине плеч. Прямые руки с гантелями разводим в стороны. Работаем спиной.

Дом. То же самое, но в руках держим рукоятки эспандера и стоим на резинке. Разводим руки в стороны.

Упражнения для спины / Фото instagram.com/katya_medushkina

"Как видите, тренировки дома можно сделать максимально эффективными", - резюмировала Екатерина Медушкина в своем Instagram.

Читайте такжеКак похудеть при большом весе: эксперт показала топ-3 эффективных упражнений

Напомним, ранее Екатерина Медушкина показала комплекс упражнений, которые помогут подтянуть живот так, чтобы вместо ненавистного "желе" появились заветные "кубики". Кроме того, эксперт показала супер жиросжигающие упражнения.