Святвечір і що треба робити на Різдво – а що не можна у ці свята

Святвечір і Різдво 2020 – що не можна робити, молитви, прикмети на гроші й не тільки / 1zoom.ru

6 січня – свято Святвечір. Це день напередодні Різдва – одного з найбільших свят православної церкви.

Саме Різдво Христове 2020 йде слідом: це 7 січня – свято очищеної душі й багатого столу.

Що їдять в Святвечір, коли можна їсти на Різдво, чи можна причащатися на Різдво й інші прикмети і звичаї відразу двох свят – з'ясував Главред.

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Різдвяний Святвечір, Багатвечір або Свята вечеря в Україні

З ранку ходять до церкви – не тільки помолитися, але й причаститися.

Багатьох хвилює питання: чи можна причащатися на Різдво? Справа в тому, що деякі храми не проводять обряди причастя на Різдво і Великдень. Це пережиток старих часів, сучасні православні митрополити такого не схвалюють. Отож причащатися можна – але не завжди й не у всіх храмах це виходить зробити. Тому й важливо причаститися напередодні – для цього є служба вранці 6 січня, у Різдвяний Святвечір.

Читайте такжеХристос ся рождає – казкові привітання з Святою Вечерею та РіздвомТакож в цей день намагалися сходити до лазні: є повір’я, що якщо попаритися в цей день гарненько – це примножить здоров'я.

У Святвечір жодна істинно віруюча людина не візьме до рота нічого їстівного до появи на небі першої зірки.

Чи можна пити воду 6 січня? Церква дозволяє пити воду і в Святвечір, і на Різдво. Нею не прийнято запивати святкові страви за столом. За повір'ям, це до бідності та сліз. Але якщо відкинути забобони, то пити її можна хоч цілий день.

Сама вечеря, по суті, і виступає центральним заходом і головною традицією свята.

В Україні свято так і зветься Свята вечеря або Святий Вечір (Святвечір чи Багатвечір). У Росії ж Святвечір (Сочельник) назвали за назвою головної страви на столі – сочива (особливе релігійне блюдо із зерен пшениці і меду з горіхами, яке в Україні частіше звуть кутею або кутею).

На стіл прийнято подавати 12 страв. Це обов’язково пісні блюда на Святвечір, адже Різдвяний піст завершується лише наступного дня. Кількість їх знаменує кількість Христових апостолів.

Маємо приклад меню на Різдво, а вірніше на Святвечір перед ним. Відтак на Святвечір на покуті наші пращури ставили такі страви:

кутя;

узвар (воду на стіл взагалі не подають і святкові страви нею не запивати);

хліб або різдвяні пампушки – як символ тіла Христового;

салат вінегрет або пісний салат олів'є;

салат з овочів;

рибна закуска або нарізка;

пісний борщ або капусняк;

соління або овочеве асорті (оливки, наприклад, підійдуть);

відварну картоплю або тушковану з грибами/цибулею;

смажена/маринована риба чи рибні котлети;

вареники або пісні голубці;

запечені яблука/желе/фруктовий салат.

За стіл цього вечора сідає вся родина. Всі святково одягнені та веселі. Адже, за прикметою, в свято 6 січня не можна сідати за святковий стіл у темному (особливо чорному) одязі – а лише в світлому, як саме свято. Також не встають з-за столу, поки кожен член родини не покуштував по шматочку кожного блюда. І взагалі намагаються не виходити не тільки з-за столу, але і з дому – щоб не пустити в будинок злі сили.

Після вечері молодь йде колядувати. Детальніше читайте у нашому матеріалі Какого числа колядки, когда щедруют 2020 и когда нужно идти посевать.

За народними повір'ями, також 6 січня не можна:

працювати (особливо ткати, шити, рукоділлям розважатися) – але церква робить виняток для допомоги ближньому і нужденним, для робочих змін;

курей годувати – ті город топтати будуть;

не пускати колядників – щастя в будинку не буде;

виносити сміття.

Багато хто цього дня влаштовує різдвяні ворожіння, хоча це і не заохочується церквою. Детальніше читайте у нашому матеріалі Простые гадания на Рождество на суженого с расческой и не только.

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Різдво 2020 року – що можна і не можна робити в цей день

Із заборон цього дня виключають заборони в їжі: Різдвяний піст завершився, ото ж м'ясні страви займають центральне місце на столі – нарівні з кутею та узваром. Проте потрапляє під заборону алкоголь: пити неможна – інакше, мовляв, весь достаток проп'єш. І, знову-таки, з-за столу не встають, поки не покуштував кожної зі святкових страв.

З цього дня починаються 12 днів Святок – до самого Хрещення. Це час ворожінь. У саме Різдво гадати не можна – зате ворожать, починаючи з дванадцятого дня Святок.

Головна відмінність Різдва від Нового року – зірка на ялинці (а не будь-яка інша прикраса) як символ Віфлеємської зірки, що сповістила світ про народження Христа.

До речі, є на Різдво прикмети на гроші та на багатство: різдвяного ранку першим до оселі ввійти має чоловік. Якщо так – то буде і благополуччя, і достаток. А якщо жінка – то бідність і сварки.

Щоб вигнати з хати всяку нечисть, господині будинку в цей день символічно протирали кути віником. Загалом робота по дому (як і будь-яка інша) під забороною.

Раніше дівчата проводили в Різдво обряд на позбавлення від нерозділеного кохання: будь-який камінь потрібно було розжарити в вогні, а потім втопити у воді.

Вважається, якщо загадати бажання на Різдво – таке збудеться обов'язково. А найвірніший і по-християнськи правильний спосіб загадати бажання на Різдво – це помолитися.

Можна своїми словами, але щиро і від душі. А головне – ні в якому разі не просити Небо ні про що гріховне (про помсту кривдникам, наприклад). Також не моляться чисто про гроші – це користолюбство, жадібність, тобто теж гріх. Варто молитися про те, заради чого вам ці гроші потрібні – про нове житло для сім'ї, освіту для дітей тощо.

За народними повір'ями, 7 січня не можна:

залишати будинок членам сім'ї (особливо голові роду) – щоб нічого важливого в новому році не зникло з дому, не загубилося;

в поганому настрої перебувати і заряджати їм інших;

носити чорне і старе (мається на увазі латаний, старий одяг) – наряд потрібно вибирати світлий як саме свято Різдва;

лаятися і матюкатися;

різати худобу або птицю;

відмовляти у допомозі нужденним.

Молитва в Святий вечір перед Різдвом – особлива

Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками. Бога від Бога, Світло від Світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І був рoзп’ятий за нас за Понтія Пилата, і cтрaждав, і був пoхoвaний. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мepтвих, а Його Царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. І в єдину, святу, вселенську й апостольську Церкву. Cповідую одне Хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.