Как жить по лунному календарю 9 октября: как не огрести по полной

Как жить по лунному календарю 9 октября: покупки, волосы и фитнес / 1zoom.ru

Лунный календарь на 9 октября 2019 обещает день недоразумений и недосказанности. Так что общение стоит свести к минимуму. Зато отлично пройдут индивидуальные проекты.

Луна всё еще в Водолее. Это 12-е лунные сутки.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 9 октября. Стрижка в эти лунные сутки может "подбить" волосы на непослушание – однако укрепит здоровье в целом.

Окраска природными красителями (басмой и хной в первую очередь) поможет настроить деловое чутье.

Чтобы наладить связь с Миром Космоса, прическу необходимо продумать заранее и не полениться с укладкой.

Денежный лунный календарь на октябрь 2019: 9 октября. Хорошо покупать технику, особенно всякие новинки и гаджеты последних моделей.

Лунный календарь лечения зубов в октябре 2019: 9 октября. На растущей Луне не советуют лечить зубы. Исключение делается для острых и экстренных случаев.

Лунный календарь здоровья на октябрь 2019: благоприятные дни для физической нагрузки. 9 октября 2019 – день для физических нагрузок нейтральный. Можно проводить кардиотренировки, но на свой уровень физподготовки.

Лучше не делать никаких хирургических операций. А заодно посидеть на диете, отказавшись от жирного и тяжелой пищи.

Лунный календарь консервирования на октябрь 2019: 9 октября. День для заготовок на зиму и работы в огороде нейтральный. Сегодня удачной будет выпечка.

Лунный календарь на октябрь 2019 / Главред

Лунный календарь дает лишь рекомендации, и следовать ли им – личное дело каждого человека. Однако многочисленные отзывы на форумах рекомендуют все же прислушаться к советам специалистов по Луне и ее влиянии на жизнь человека.