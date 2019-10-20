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Гороскоп на неделю: астролог объяснила, как преодолеть препятствия

20 октября 2019, 01:35

Звезды будут немного благосклоннее к женщинам, прогнозирует гороскоп 2019.

На протяжении новой недели будут препятствия в делах, но их можно преодолеть, сообщила астролог - Гороскоп на октябрь 2019
На протяжении новой недели будут препятствия в делах, но их можно преодолеть, сообщила астролог / Скриншот

Следующая неделя - 21-27 октября - будет последней неделей лунного месяца, и гороскоп на неделю всех знаков Зодиака сулит препятствия в делах.

В это период труды, начатые на протяжении последних недель, будут доводиться до конца с напряжением всех сил, написала в Instagram астролог и телеведущая из России Василиса Володина.

Эксперт спрогнозировала, что препятствия в делах можно преодолеть, если действовать, не нарушая законов и правил, и не сходить на извилистую тропу удобства.

Астролог посоветовала смириться с тем, что возможности были ограничены, и подстраивать под этот фактор свои планы.

Володина добавила, что на протяжении недели женщины будут немного лучше справляться со своими делами, чем мужчины.

Читайте такжеГороскоп на День пищевика 2019: кому отлипнуть от любимых, а кому ждать судьбоносной встречиАстролог Влад Росс говорил, что с 25 октября начинается катастрофический период, и он продлится до конца месяца. Эксперт предупредил, что на дорогах будет повышенная опасность аварий, возникнет великая опасность авиакатастроф.

Ранее Влад Росс поделился гороскопом на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака. Астролог предупреждал, что месяц будет неблагоприятным для четырех знаков - Овен, Весы, Козерог и Рыбы.

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