Гороскоп на неделю: астролог объяснила, как преодолеть препятствия

На протяжении новой недели будут препятствия в делах, но их можно преодолеть, сообщила астролог / Скриншот

Следующая неделя - 21-27 октября - будет последней неделей лунного месяца, и гороскоп на неделю всех знаков Зодиака сулит препятствия в делах.

В это период труды, начатые на протяжении последних недель, будут доводиться до конца с напряжением всех сил, написала в Instagram астролог и телеведущая из России Василиса Володина.

Эксперт спрогнозировала, что препятствия в делах можно преодолеть, если действовать, не нарушая законов и правил, и не сходить на извилистую тропу удобства.

Астролог посоветовала смириться с тем, что возможности были ограничены, и подстраивать под этот фактор свои планы.

Володина добавила, что на протяжении недели женщины будут немного лучше справляться со своими делами, чем мужчины.

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