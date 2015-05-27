Депардье готов отдать свою жизнь за Россию: "в стране Путина" хорошо

Актёр Жерар Депардье заявил, что готов отдать свою жизнь за Россию.

Об этом он сказал в интервью французскому изданию Voici, пишет ИноТВ.

"Я готов умереть за Россию, потому что люди здесь сильные; я совсем не хочу сдохнуть, как дурак, в нынешней Франции", — цитирует Депардье издание.

Актер настаивает, что любит Россию, а жить "в стране Путина" хорошо, сказал он.

Депардье уже не впервые заявляет, что во Франции не чувствовал себя своим: "Меня растили на ценностях, которые я не разделяю". При этом он признался, что иногда его посещают мысли о самоубийстве: "Я ни во что не верю. Особенно в себя. Иногда по вечерам в своей постели я хочу уснуть навсегда".

Ранее в своей автобиографической книге "Так получилось" Депардье писал, что чувствовал себя русским с самого детства.

Также он провёл параллель между собой и российским президентом Владимиром Путиным, основываясь на том, что они оба начали свой путь "с самых низов".

С одной стороны Депардье в России быть хорошо — все хотят быть твоим другом, зовут к себе высшие чины, платят за роли в откровенно плохих фильмах.

С другой стороны — каждый месяц появляются слухи о том, что Депардье "свалит" то в Чехию, то в Бельгию, то вообще в Азию. Видимо, все его недовольства приутихли, раз он уже второй раз за неделю признается в любви — в этот раз России, а не Путину.

Напомним, ранее Депардье заявил, что "очень любит" Владимира Путина и часто ездит в СССР. А отвечая на вопросы о ситуации в Украине, Депардье заявил, что ничего в этом не понимает.

"Я, как и все, шокирован. Я был хорошо знаком с президентом Виктором Ющенко, я очень люблю украинцев, но обсуждение конфликтов не входит в мою компетенцию… Я не люблю войну, не люблю конфликты, потому что это приводит к смерти людей", — заявил он.

В заключение французский актер произнес: "Слава Украине!".