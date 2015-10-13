Андрей Макаревич: Если буду молчать в тряпочку, то буду дерьмом

Российский певец и музыкант Андрей Макаревич не сожалеет, что публично осудил политику Владимира Путина и военное вмешательство России в Украину. "Я всю жизнь оставлял за собой роскошь иметь право доносить свое мнение до тех, кому это интересно. Чувствовал, что если буду сидеть и молчать в тряпочку, то я буду дерьмом просто. Это состояние абсолютно нормального человека. Чего и вам желаю. Поэтому чувствую я себя очень хорошо", — заявил Макаревич в интервью Радио Свобода.

На обвинения, что подобные высказывания стояли ему карьеры, Макаревич отвечает: "Да ничего я не потерял. Не сыграл десять концертов? Я их еще сыграю. Пресловутые телеэфиры я потерял? Да и пошли они в задницу, эти эфиры. Что мне с них? Есть кнопочка на телевизоре: взял и выключил".

Напомним, певец Андрей Макаревич стал объектом травли после концертов в Донецкой области, которыми якобы поддержал киевскую хунту. Музыкант остро критиковал российских журналистов и политику президента Путина. Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил лишить исполнителя всех званий и ордена "За заслуги перед Отечеством", идею поддержали и общественные деятели, концерты певца по России отменяются один за другим, в том числе и городах Урала.