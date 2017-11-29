В Минобороны раскрыли, где силы АТО понесли новые потери

Во вторник, 28 ноября, в зоне АТО украинские войска понесли потери из-за обстрелов, осуществленных террористами в Донецкой области, — один боец погиб возле Авдеевки, а два травмированы у села Орехово.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко.

По его словам, пострадавших вовремя доставили в лечебные учреждение, состояние их здоровья удовлетворительное.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела возле Авдеевки один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение, несовместимое с жизнью... Еще двое военнослужащих получили боевые травмы в результате выстрела из противотанкового ракетного комплекса в районе Орехово…", — сказал спикер.

Ранее в Информационно-аналитическом центре нацбезопасности сообщили, что за лето 2017 года во время боевых действий на востоке Украины погибли более 50 военнослужащих страны, а 269 — получили ранены.