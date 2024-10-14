Лайфхак для долгой дороги: как сохранить видео с YouTube

Часто, когда впереди долгая дорога и хочется что-то пересмотреть, встает вопрос, как сохранить видео с YouTube.

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Можно ли загружать видео с YouTube для просмотра без интернета / Колаж: Главред, фото: pixabay

YouTube - одна из самых популярных платформ для просмотра видео. Часто пользователи не знают, как сохранить видео на YouTube, чтобы смотреть без интернета, например, когда отправляются в долгое путешествие и знают, что сети может не быть. Пользователи Quora поделились действенными способами, как загружать с YouTube 2024.

Для начала рассмотрим, можно ли загружать видео с YouTube непосредственно через приложение. По условиям использования YouTube, загрузка видео с платформы без соответствующего разрешения нарушает авторские права. Однако есть официальный и легальный способ сохранить видео для офлайн-просмотра.

YouTube предлагает опцию офлайн-просмотра для пользователей YouTube Premium. Если вы подписчик, вы можете сохранить видео на YouTube для офлайн-просмотра без дополнительных программ.

видео дня

Для этого необходимо нажать кнопку "Загрузить" под видео, и оно сохранится на вашем устройстве в программе YouTube. Такой контент будет доступен для просмотра без интернета в течение определенного времени.

Чтобы сохранить видео:

Откройте нужное видео на YouTube.

Под видео найдите и нажмите кнопку "Загрузить".

Выберите качество видео, и файл автоматически сохранится на вашем устройстве.

Важно понимать, куда загружается видео с YouTube. Видео, которые загружены через официальную программу YouTube, сохраняются в самой программе. Это означает, что вы не сможете открыть эти файлы через файловый менеджер вашего смартфона или компьютера. Офлайн-видео доступны только через приложение и будут оставаться там столько времени, сколько позволяет платформа (обычно до 30 дней).

Что такое Quora? Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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