Росляков, заряжай: как в Россию вернулся кровавый бумеранг

Теракт в Керчи: 18-летний Владислав Посляков расстрелял людей

Пропагандистские завывания о подготовке к грядущим битвам на полях, окрашенных в цвета колорадской ленточки, вернулись бумерангом в керченский политехнический колледж.

18-летний патриот купил ружье, 250 патронов и хладнокровно расстрелял живых людей. Ружье ему продали, потому что оно – не водка, а патроны – потому что они – не пиво. Это алкоголь можно употреблять с 21 года, а оружием баловаться разрешено с 18-ти. И это логично в милитаристской стране: иначе как призывать юнцов на ту же военную службу? Как восемнадцатилетним давать в руки автомат?

Читайте такжеКровавые боги Керчи, или За шаг до массовой резниВот парень и вооружился, собрал взрывпакеты, начинив их шурупами, и двинулся в сторону ненавистного колледжа. О любви убийцы к Отцу Русского Рейха пропагандисты умалчивают, и начинают беситься, когда им начинают задавать внятные вопросы о трагедии в Керчи.

Что это за супермен, способный протащить на хрупких плечах такое количество боеприпасов? Одни только патроны в количестве 120 штук весят более 7 кг, а тут еще взрывчатка с ружьем. Это даже не один увесистый рюкзачок, а еще и пара внушительных сумок килограмм по 10 каждая. Этот Росляков – что: Рэмбо, скрещенный с морским, мать его, котиком? Или, может, - ниндзя, способный появляться одновременно в разных концах коридора?

Потому что очевидцы утверждают, что стрелявших было несколько, и они были в масках, и действовали они профессионально и методично: бросали в помещение взрывпакет, после чего расстреливали людей из автоматов. И может, директор колледжа, пребывавшая в состоянии шока, была недалека от истины, когда восклицала: "Это как Беслан!.."

Читайте такжеКто на самом деле организовал теракт в КерчиВ ответ на неудобные вопросы начинаются россказни об акустическом эффекте и о том, как все были напуганы, и всем всё показалось. Теперь, когда основной виновник застрелился или застрелен, можно списать на него что угодно – вплоть до повешения Иуды.

Но одно обстоятельство абсолютно неоспоримо: возгонка милитаристской агрессии вернулась кровавым бумерангом. Крымчане хотели в Россию? – они стали её получать со всеми террористическими прелестями. Порционно. Пока – теракт в Керчи, а что случится завтра – узнаете, когда произойдет. И то – не все, а что положено, с выдачи через останкинское мутное окошко.

Всероссийская кухня ДНР богата на отбивные с кровью, и продегустируют эти блюда все, вне зависимости от социального и материального положения.

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист