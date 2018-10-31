А почему не Зеленский?

Владимир Зеленский

Почему мы отказываем человеку в праве состязаться с уже известными нам политическими персонажами, каждый из которых доказательно отвратителен? Почему он - плох, а они пусть и дальше упражняются в идиотизме?

Ах, он из шоу-бизнеса? И никогда не носил за кем-то из традиционных жлобов потёртый "крокодилий" портфельчик? И не тёр в ресторанчиках, как "раздеть" Энергоатом? Ну да, точно, надо ему категорически отказать. Лучше продолжим играть с гопниками в тельняшках и дурацкими идеями "взять и пограбить".

Читайте такжеВремя шутить и петь: к чему приведет поход в политику Зеленского и ВакарчукаВладимир Зеленский в качестве кандидата в президенты мне кажется идеальной провокативной историей. Действительно, почему бы не попробовать? Почему мы убийственно настаиваем на том, что кандидатами могут быть только "записные политики"? Разве мы не получили сейчас "записных" - с их примитивным пониманием, как устроен современный мир и вместе с ними увлечённо летим в неприятно-анатомическое отверстие? Разве мы не бегаем нынче по "кругу идиотов"?

Зеленский разве не адекватен? Не самодостаточен? Разве он не создал сам себя и целый бизнес? Более того, неужели он на голову не сильнее субъекта Гройсмана или любого иного министра, которые на чистом глазу лепят такое косноязычное убожество? Откуда этот провинциальный снобизм в нас?

Возможно, Зеленский - это крутая попытка обнулить, наконец, нынешнюю элиту. И разорвать убогую традицию тянуть в госдолжности отвратительных и жадных, но своих.

Зеленский - кадрово пуст и это шанс для многих толковых. Суперсоциальный лифт. Он пробует и что мы теряем? Какого-нибудь Реву? А на черта этот толстячок нам нужен? Или окончательно избавляемся от Яценюка? Ну так и отлично. Человек сидит в электоральном полпроценте сейчас, но все равно выдаёт себя за "отца демократии Воробьянинова". Все зависит только от личного мировоззрения. Он желания пахать. От внутренней морали.

Владимир Зеленский остро, кстати, знает, что такое ненависть околополитическая. Он видел взлет падение всех, включая нынешнего Петра Алексеевича. А значит привит.

Коломойский у него под боком? А почему мы полагаем, что нынешняя вертикаль, под завязку забитая смотрящими и фунтами - это круто? А Коломойский, который ещё не факт, что сумеет сыграть - это зло? Вопрос риторический...

Читайте такжеГлавные конкуренты Порошенко на выборах-2019: кто за ними стоит и почему у них нет шансовТак вот, Зеленский - это не протест и не клоунада. Это - просто отказ нынешней элите в легитимности. Попытка зайти в другую дверь.

Еще причины? Нет интеллекта? А какой совокупный интеллект у НФ или БПП, который в три матерных слова умещается? Нет опыта? А какой опыт у Омеляна или Петренко? Никогда не был в политике? Был. Критически оценивал. И даже реально "будку собачью" не одну построил.

Не разбирается в макроэкономике? В своё время мы сладко поверили в сказку, что успешный бизнесмен Порошенко хорошо знает, что такое экономика? И? Где экономика? В итоге у Петра Алексеевича все свелось к тому, чем закончил поздний Ющенко - трепом о вере и языке. Да, это очень актуально в современном мире (ирония).

Так, в чем претензия к Зеленскому? Чем он хуже, чем Садовый или тот же Порошенко?