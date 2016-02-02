Российский истребитель в небе Турции, или Месть Путина за "унижение"

Могут ли Россия и Турция оказаться на пороге настоящей войны — а не обмена заявлениями и санкциями? После того, как очередной российский самолет нарушил воздушное пространство Турции — и российская сторона в очередной раз отказалась признавать очевидное — эта опасность стала по-настоящему актуальной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться и обсудить ситуацию — но не получил никакого ответа. Одновременно в Анкаре объявили "оранжевый" уровень угрозы для турецких военно-воздушных сил — что означает право летчиков сбивать чужие самолеты в турецком небе без получения соответствующего приказа. И кто сказал, что сегодня или завтра в небе над Турцией не появится очередной самолет ВКС России?

Необходимо понять одну простую вещь. Появление российских самолетов в небе над Турцией — не "хулиганство" Путина и не случайность, связанная с необходимостью "залетать" в чужую зону ответственности для пролета из Сирии в Сирию. Вовсе нет. Таким образом Путин старается продемонстрировать Эрдогану, что хозяин в регионе — он, Путин. И что его самолеты будут летать там, где хотят — и никакое НАТО туркам не поможет. Стоит напомнить, что российские самолеты неоднократно совершали провокационные вылеты неподалеку воздушного пространства или в самом воздушном пространстве других стран-членов НАТО или таких нейтральных стран, как Финляндия. Но отличие этих провокаций от турецких в том, что они происходили вне зоны активных боевых действий. А в Сирии такие действия происходят, и Турция — их непосредственный участник. Поэтому для Эрдогана согласиться на роль политика, не реагирующего на запланированное циничное унижение, означало потерю позиций в регионе. И турки сбили российский самолет.

Какие выводы из этого сделал Путин? Простые. Путин вообще из всего всегда делает один вывод — нужно провоцировать дальше. На территории Сирии были размещены российские системы ПВО, которые должны облегчить российским самолетам пролет над территорией Турции. Собственно, вот и весь вывод — мы будем летать, а если вам это не нравится, мы будем сбивать ваши самолеты.

Именно поэтому ситуация намного опаснее той, которая наблюдалась ранее. То, что российский самолет, нарушающий воздушное пространство Турции, может быть сбит — вполне предсказуемо. Путин, конечно, может быть взбешен в связи с потерей машины и гибелью пилота, но никто ничего не нарушил — Турция просто защитила свое воздушное пространство от несанкционированного вторжения после многократных нарушений и предупреждений. Но теперь добавляется новый сюжет: турецкий самолет может быть уничтожен российскими ПВО с территории Сирии. Какие последствия это будет иметь для отношений России и Турции, России и НАТО, для ситуации на Ближнем Востоке?

Ответить на этот вопрос наверняка сегодня не сможет никто — кроме того, что ситуация "сползает" к войне. Но нужно понимать, что Путин хочет сбить турецкий самолет. Что он специально засылает свои самолеты в Турцию, чтобы получить возможность сбить турецкий самолет и отомстить за недавнее "унижение". Что Путин даже и не пытается думать о том, что будет на следующий день после уничтожения турецкого самолета — или после гибели очередного российского самолета. Потому что Путина сегодня не интересует стратегия.

Его интересует месть.

фото: kremlin.ru