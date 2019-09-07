Обмен пленными начался: Аваков и Баканов уже в аэропорту Борисполь - видео, обновляется

7 сентября 2019, 09:08

Ожидается, что РФ отпустит украинских моряков и режиссера Олега Сенцова, а Украина - журналиста Кирилла Вышинского и свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха.

Аваков прибыл в аэропорт Борисполь
Аваков прибыл в аэропорт Борисполь / Вести

7 сентября, в субботу, Украина и Россия могут завершить долгожданный обмен пленными. Адвокат удерживаемых в Украине лиц Валентин Рыбин заявил, что процесс обмена может произйти в ближайшие часы. По предварительной информации, обмен произойдет в формате 35 на 35

Также ранее президент России Владимир Путин анонсировал масштабный обмен пленными в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, уточнив, что это станет "хорошим шагом к нормализации отношений между странами".

"Мы финализируем наши переговоры, обмен будет крупным, масштабным", — сказал Путин, уточнив, что в  ближайшее время станут известны все подробности.

К слову, с самого утра 7 сентября у московского СИЗО Лефортово началась настоящася "движуха". 

Главред ведет онлайн трансляцию происходящего вокруг обмена пленными.

12:10  Глава СБУ Иван Баканов и министр МВД Арсен Аваков прибыли в аэропорт Борисполь.

Баканов прибыл в Борисполь
Баканов прибыл в Борисполь / Вести

12:04 По данным адвоката Марка Фейгина, обмен удерживаемых граждан между Украиной и России должен пройти по формату "35 на 35".

Украине передадут 24 моряков и 11 осужденных украинцев: Сенцова, Сущенко, Евгения и Артура Пановых, Кольченко, Клыха, Карпюка, Гриба, Сизоновича, Балуха, Бекирова.

11:30  В московском аэропорту "Внуково" уже сел украинский самолет.

"Украинский борт в аэропорту Внуково. Все готово к обмену", - в своем телеграм-канале сообщил российский журналист Владимир Соловьев.

11:10 Участников на обмен пленными, которых выдает Украина России, привезли в аэропорт "Борисполь", сообщил российский журналист Александр Коц в Twitter и опубликовал снимки автобуса.

"Автобус с людьми на обмен в аэропорту Борисполь", - написал он.

11:00 Опубликован предположительный список людей, которых Украина передаст России в рамках обмена пленными. В нем 12 россиян.

  • Список на обмен скриншот
  • Список на обмен скриншот
  • Список на обмен скриншот

10:40 В украинском аэропорту Борисполь приземлился самолет Tu-204-300, который находится в собственности Специального летного отряда Российской Федерации. Вероятно, российский спецборт, который приземлился в аэропорту "Борисполь", пустой и прибыл, чтобы забрать тех, кого выдает Украина в рамках обмена пленными с Российской Федерацией.

10:30 Самолет специального отряда "Россия" Ту-204-300 уже в воздушном пространстве Украины.

10:03  Украинские моряки, которые были взяты в российский плен после инцидента в Керченском проливе, утром 7 сентября покинули московское СИЗО "Лефортово", заявил адвокат моряков Сергей Бадамшин, сообщают росСМИ.

По словам Бадамшина, его подзащитных тремя автобусами вывезли с территории СИЗО "Лефортово" в Москве. Он добавил, что, предположительно, украинских военнопленных моряков везут в аэропорт "Внуково".

10:00 Стало известно, что в  9:20 утра по московскому времени из аэропорта Внуково вылетел самолет ТУ-204 (регистрационный номер RA-64058). На нем, вероятно, доставят российских заключенных, которых готовили к обмену, сообщает RTVI.

9:49  К офису Уполномоченного Верховной Рады по правам человека  съезжаются родственники заключенных. Там присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Олега Панова и Алексея Сизановича.

9:30  Одновременно из Внуково и Борисполя приблизительно в 09:00-09:30 утра по местному времени вылетит два борта президентских авиаотрядов: российский ТУ-204 (регистрационный номер RA-64058) и украинский АН-148 (регистрационный номер UR-UKR). Обратный вылет запланирован на 12:00-12:15 по Москве и Киеву, сообщил источник RTVI.

9:18  "Из санатория под Киевом тоже выехали автобусы по направлению в аэропорт", - сообщил российский журналист Александр Коц. 

9:11  Российский журналист Алексей Венедиктов пишет, что со стороны Киева будет передано 12 российских граждан и 23 украинских. 

"Интересно, что со стороны Украины из 35 освобожденных (надеюсь сегодня) лишь 12 российских граждан, остальные - украинские. Наскребли", - пишет главред "Эха Москвы" в Телеграм. 

8:50  Кортеж с предположительно украинскими заключенными выезжает из стен Лефортово.

8:42  Колонна машин выдвинулась из Лефортово.

7:47  Из Лефортово в аэропорт Внуково, откуда, по данным Страны, будут вылетать заключенные, утром субботы ехать 40 минут, через пол-Москвы. По пробкам - гораздо дольше. 

Местные журналисты говорят, что это одна из причин, почему обмен не произошёл вчера, хотя было все готово. Это расстояние вчера они бы преодолели часа за 2-2,5.

7:35  В изолятор въехал микроавтобус Мерседес с представительными номерами. 

7:21  К СИЗО Лефортово подъехал автобус, из которого вышли "космонавты" - спецназ конвоиров ФСБ, сообщила Страна.

Напомним:

6 сентября стало известно, что обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией может начаться в субботу, 7 сентября.

Переговоры об обмене пленными будут продолжаться вплоть до 7 сентября и в формулу, о которой ранее договорились стороны - 35 на 35 - могут внести изменения.

6 сентября американский сенатор Кристофер Мерфи, который находится с визитом в Украине, заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией позволит несколько снять напряжение в отношениях между двумя странами и освободить в будущем еще больше людей.

В частности Мерфи прокомментировал освобождение фигуранта дела о катастрофе Боинга рейса MH17 Малазийских авиалиний Владимира Цемаха.

"Как правило, мы не комментируем решения судов, но мы надеемся, что после консультаций президента Зеленского с Владимиром Путиным будет уменьшено напряжение в отношениях, и надеемся, что в будущем еще большее количество украинских заложников и пленных, содержащихся в России, будут освобождены", - сказал Мерфи.

6 сентября глава Офиса президента Украины Андрей Богдан отказался публично комментировать обмен заключенными между Украиной и РФ, однако высказал свое мнение по данному вопросу.

"Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить. Но я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане Украины – это наивысшая ценность для нашего государства, их свобода, их здоровье, их воля. Это принципиально", - сказал он 6 сентября в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

5 сентября освобожденный из-под стражи под личное обязательство фигурант по делу сбитого Боинга рейса MH17, бывший "начальник ПВО" Славянской бригады "ДНР" Владимир Цемах включен в списки по обмену задержанными между Украиной и РФ.

"Цемах, отпущенный на свободу по решению суда в Киеве, включен в обменные списки", - сообщил агентству Интерфакс информированный источник.

4 сентября российское информагентство Интерфакс со ссылкой на два дипломатических источника сообщило, что процесс обмена пленными между Киевом и Москвой будет запущен до конца текущей недели. Ориентировочная дата - 7 сентября.

Захват моряков в Керченском проливе

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.

В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.

В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.

Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.

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