Яценюк хочет новый текст Конституции уже в мае: ОГА нужно ликвидировать

Премьер-министр Арсений Яценюк призвал все политические силы Верховной Рады до 25 мая, дня выборов президента, подписать проект изменений в Конституцию Украины, которые позволят установить баланс власти и расширить самоуправление на местах.

Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде, собравшейся на открытые слушания по вопросу конституционных изменений, пишет УНИАН.

Яценюк заявил, что правительство "обращается ко всем политическим силам с тем, чтобы до 25 мая был подписан и согласован текст новой редакции Конституции Украины".

"Такая новая редакция должна быть направлена для выводов Венецианской комиссии и в Конституционный Суд Украины на предмет соответствия этой редакции действующей Конституции Украины", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что в эти "сложные и бурные времена для Украины нам безотлагательно и крайне нужно единение". Яценюк подчеркнул, что основная цель внесения изменений в Конституцию - "это не борьба за власть, а разделение власти".

Глава правительства отметил, что Украина восстала потому, что власть была сконцентрирована в одних руках - президента Украины. Изменения же в Конституцию, по его словам, должны обеспечить баланс власти.

Яценюк выразил уверенность, что конституционные изменения - это путь к преодолению политической и экономической коррупции, которые создает монополия на власть одного человека.

Глава Кабмина уделил серьезное внимание расширению местного самоуправления в результате изменения Конституции. В частности, он призвал к ликвидации облгосадминистраций и райгосадминистраций, которые являются "советским рудиментом". Региональную власть, по убеждению премьера, должны выбирать на местах.

Также Яценюк уверен, что регионы Украины должны получить финансовую, гуманитарную и другую самостоятельность, а представитель центральной власти на местах не должен иметь доступа к финансовым инструментам влияния на региональное руководство.

Видео: ТСН.