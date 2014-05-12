Тымчук: "референдум" на Донбассе - "фиговый листочек" Москвы

Оценивать ход операции России против Украины на основании подобных псевдополитических ходов сепаратистов – это все равно, что судить о боеготовности войск по качеству работы обозного борделя.

Об этом в своем Facebook написал военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Все мы прекрасно понимаем, что этот "референдум" - лишь фиговый листочек, которым Москва прикрывает свои действия. И листочек не единственный. Изначально было ясно, что если Путин решил вводить войска, то это произойдет вне зависимости от успешности или неуспешности "референдума". Это для Кремля – лишь дополнительное прикрытие", - говорит эксперт.

"...под предлогом "защиты результатов волеизъявления жителей Донбасса" это сделать предпочтительнее. Но если не получится получить нужную картинку, для Путина это не станет глобальной проблемой. Можете поверить: если какой-то задуманный повод для вторжения отпадет, Москва тут же найдет на замену еще пару-тройку", - отмечает Тымчук.

По его словам, Москвой на сегодня созданы уже как минимум два повода для ввода своих войск.

"Первый – это упомянутый псевдореферендум. Тут все предельно ясно. Мол, жители Востока не хотят жить в единой Украине, и надо "защитить" их решение, не дав Киеву силой удержать Донбасс в составе Украины.

"Второй - это объявление событий на Востоке Украины "гражданской войной" и подготовка ввода своих "миротворцев". Понятно, спасая "соотечественников" и "братский народ" от "кровожадной киевской хунты" - подчеркивает Тымчук.

Напомним, ранее спикер ВР Александр Турчинов заявил, что фарс, который террористы называют "референдумом", не будете иметь никаких юридических последствий, кроме уголовной ответственности его организаторов.