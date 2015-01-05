В Берлине началась встреча по Донбассу в "нормандском формате"

В понедельник, 5 января, в Берлине начались консультации относительно конфликта на Донбассе в "нормандском формате" на уровне политических директоров МИД Украины, Германии, Франции и России.

Об этом говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время в ведомстве уточнили, что нашу страну на этой встрече представляет директор департамента политики и коммуникаций МИД Алексей Макеев.

"Встреча проходит во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе телефонной конференции министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России, которая состоялась 2 января 2015 года", - отметили в СНБО.

Обратим внимание, что в ее ходе обсуждается имплементация минских договоренностей и вопросы подготовки встречи глав государств в Астане (Казахстан).

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 15 января он намерен посетить столицу Казахстана, где состоится встреча с лидерами Германии, Франции и России.