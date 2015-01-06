СБУ перехватила разговоры боевиков о "новогодних" обстрелах мирных домов: опубликована запись

СБУ опубликовала очередные доказательсва преступлений боевиков на Луганщине.

Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

В перехваченном разговоре один из боевиков докладывает "генералу" по кличке "Батя" об "успешной работе бээмок" в районе поселка Золотое.

При этом террорист рассказывает, что минометы бьют по жилым домам. Позже боевик добавил, что огнем минометов были полностью разрушены четыре жилых дома.

Стоит отметить, что террористы устроили этот обстрел не только в нарушение "режима тишины", но и в первый день традиционных новогодних праздников.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее глава Луганской ОГА Геннадий Москаль предупредил "казаков", что будет отлавливать их по одному и заставлять восстанавливать нанесенные ими разрушения.