Боевики успокоились в Дебальцево и бьют из "Градов" под Мариуполем, карта зоны АТО

В районе Дебальцево Донецкой области интенсивность обстрелов за последние сутки несколько снизилась. В то же время неспокойной остается ситуация на Луганском и Мариупольском направлениях.

Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, после многочисленных обстрелов из различного оружия, боевики прибегали к штурмам опорных пунктов и блокпостов вблизи Редкодуба Артемовского района Донецкой области и около Миуса Попаснянского района на Лугащине области, где боевики 5 раз обстреливали наши позиции по установок "Град", танков и минометов и атаковали его. Все нападения бандитов отражены.

Вчера со стороны Саханки российские наемники из "Града" обстреляли места дислокации пограничного подразделения и контрольного поста в районе Сартаны (пригород Мариуполя). Боевики выпустили около 40 снарядов из "Градов" и сделали более 15 минометных выстрелов. Благодаря инженерным сооружениям и оборонительным укреплением удалось предотвратить потери среди пограничников.

Также сообщается, что боевики продолжают информационную кампанию по дискредитации ВСУ.

По оперативным данным, в районе Авдеевки Донецкой области обнаружена диверсионно-разведывательная группа боевиков, которая обстреливала позиций сил АТО и жилые массивы под видом бойцов батальона "Айдар".

В информцентре СНБО заявили, что батальон "Айдар" несет службу на Луганщине, и ни одного военнослужащего этого подразделения в Авдеевке нет.

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