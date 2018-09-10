Шевченко оценил игру сборной Украины против Словакии: опубликованы яркие фото с матча

Сборная Украины выполнила тактический план на игру со Словакий, отметил Андрей Шевченко / Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что в матче новейшего европейского турнира — Лиги наций, против Словакии его подопечным было тяжело играть без зрителей.

Украинская команда выполнила тактический план на игру, рассказал наставник телеканалу "Футбол".

"Мы готовили ребята к такой игре. Мы знали, что Словакия очень сбалансированная команда. Давно играют одним качественны составом. Я благодарен ребятам за отношение к игре", — отметил собеседник.

По его словам, после хорошего матча с Чехией было очень важно восстановиться, немножко поменять менталитет, потому что играть также как с чехами нам было намного сложнее в игре со Словакией.

"Здесь нужно было терпеть, не рисковать. Просили исключить опрометчивые действия, играть компактно, исключить потери мяча и искать свой момент. Мы его в итоге нашли", — добавил специалист.

"Чувствовалась нехватка сил, просили поменьше включаться в каждый момент. Только в эпизоды, где есть перспектива развития атаки. Постоянно атаковать мы не могли — боялись пропустить контратаку. Команда выполнила тактический план на игру", — подчеркнул Шевченко.

Агентство Reuters опубликовало фотографии ярких моментов матча.

Напомним, сборная Украины во Львове победила Словакию со счетом 1:0. Игра проходила на "Арене Львов" при пустых трибунах из-за использования фанатами в Киеве запрещенной символики на матче нашей страны против Испании в квалификации к Евро-2016.