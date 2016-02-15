Украина может присоединиться к турниру — альтернативе Лиги чемпионов

Украина может стать одной из стран, которые планируется привлечь к участию по созданию нового турнира — альтернативы Лиги чемпионов.

Нидерланды хотят объединить усилия со странами, которые занимают с 6 по 14-е места в рейтинге коэффициентов УЕФА для создания нового турнира, сообщает Football.ua.

Отмечается, что цель данного проекта — позволить клубам этих стран избежать матчей с грандами европейского футбола. Отметим, что в этом рейтинге Украина занимает восьмое место, а значит наши клубы также рассматриваются в качестве потенциальных участников турнира. Также в этот перечень входят Португалия, Россия, Бельгия, Нидерланды, Турция, Швейцария, Чехия и Греция.

Согласно De Telegraaf и бельгийской газете Het Nieuwsblad, этот вопрос уже обсудили на заседании Ассоциации европейских клубов в Париже. Также, на заседании Европейской профессиональной футбольной лиги в Женеве была рассмотрена стратегия проекта под рабочим названием "Subdivision 2".

"Лига чемпионов становится все более предсказуемой. В августе почти наверняка можно назвать 14 команд, которые будут играть в плей-офф. Это всегда одни и те же клубы. Доминирование больших клубов в европейском футбол слишком велико. Рано еще что-то говорить, но у нас есть стратегия. Создание нового турнира может оказать существенное влияние на национальные чемпионаты", — цитирует De Telegraaf одного из представителей проекта.

Напомним, ранее сообщалось, что ведущие футбольные лиги хотят создать альтернативу ФИФА.