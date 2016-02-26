"Шахтер" узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 26 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, на которой донецкий "Шахтер" узнал своего будущего соперника — это бельгийский "Андерлехт", с которым "горняки" ранее не пересекались в еврокубках.

Все пары 1/8 финала:

"Шахтер" (Украина) – "Андерлехт" (Бельгия)

"Базель" (Швейцария) — "Севилья" (Испания)

"Вильярреал" (Испания) — "Байер" (Леверкузен, Германия)

"Атлетик" (Бильбао, Испания) — "Валенсия" (Испания)

"Ливерпуль" (Англия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Спарта" (Прага, Чехия) — "Лацио" (Италия)

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) — "Тоттенхэм" (Англия)

"Фенербахче" (Турция) — "Брага" (Португалия)

Матчи этой стадии запланированы на 10 и 17 марта. Первый поединок "Шахтер" проведет дома.

Напомним, вчера вечером в Германии "Шахтер" разгромил "Шальке 04" — 0:3 в 1/16 финала Лиги Европы.