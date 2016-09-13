Лига чемпионов. После первого тайма "Динамо" минимально проигрывает "Наполи", видео голов

Во вторник, 13 сентября, в Киеве проходит первый матч в рамках Лиги чемпионов сезона 2016/2017 гг. между киевским "Динамо" и итальянским "Наполи". После первого тайма счет 1:2 в пользу гостей.

На 26-й минуте хозяева поля вышли вперед. Гармаш с разворота отправил мяч в сетку ворот "Наполи" после передачи от Цыганкова.

Однако через 10 минут гости сумели сравнять счет. Милик замкнул головой навес в исполнении Гулама с левого фланга.

А на второй компенсированной минуте игроки "Наполи" вышли вперед. Милик оформил дубль. Форвард "Наполи" головой отправляет второй мяч в сетку ворот "Динамо" после суматохи в штрафной.

Накануне матча команды назвали стартовые составы:

"Динамо": Шовковский, Антунеш, Ярмоленко, Мораес, Цыганков, Сидорчук, Рыбалка, Гармаш, Вида, Макаренко, Хачериди.

"Наполи": Рейна, Хюсай, Аллан, Кальехон, Жоржиньо, Мертенс, Гашик, Кулибали, Гулям, Альбиоль, Милик.

Напомним, ранее капитан киевского "Динамо" Александр Шовковский заявил, что команда знакома с игрой своего соперника — итальянского "Наполи" — и понимает, в каком ключе будет проходить игра.