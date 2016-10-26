1/8 финала Кубка Украины: "Динамо" разгромило "Зарю", а "Шахтер" победил "Александрию", видео голов

26 октября 2016, 21:40

Матчи состоялись сегодня в Киеве и во Львове.

Эмблемы "Динамо", "Шахтера" и Кубок Украины, иллюстрация

В среду, 26 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" — "Заря", "Шахтер" — "Александрия", они завершились со счетом 5:2 и 2:1 соответственно.

Игры проходили в Киеве на НСК "Олимпийский" и во Львове на "Арене Львов".

В начале первого тайма "динамовцы" активно атаковали, вскоре открыв счет: Сиваков допустил ошибку в довольно безобидной ситуации, "подарил" мяч Цыганкову, а тот отдал пас Гонсалесу, который и отправил мяч в сетку ворот.

Между тем киевляне лидировали недолго, вскоре соперник заработал и реализовал пенальти, до конца тайма счет так и оставался равным — 1:1. Во второй половине игры хозяева поля вырвались вперед благодаря пасу Мораеса на Цыганкова, которому оставалось только не попасть во вратаря.

Получив преимущество, игроки "Динамо" продолжали попытки увеличить отрыв, но на последних минутах тайма Сиваков головой переправил мяч в угол их ворот, сравняв счет — 2:2. Уже в дополнительное время киевляне "разбушевались", забив еще три мяча противнику.

"Динамо" — "Заря" 5:2 (основное время — 2:2)

Голы: Гонсалес, 14, 97, Цыганков, 65, Мораес, 101, 109 (оба — с пенальти) — Форстер, 21 (с пенальти), Сиваков, 89

"Динамо": Рудько — Тимчик, Хачериди (Вида, 69), Очигава, Антунеш — Цыганков (Громов, 71), Буяльский, Рыбалка, Ореховский (Сидорчук, 84), Гонсалес — Мораес;

"Заря": Шевченко — Опанасенко, Форстер, Сиваков, Сухоцкий (Паулиньо, 46) — Харатин (Гордиенко, 46), Гречишкин — Караваев, Липартия (Любенович, 72), Соболь — Бонавентуре;

Предупреждения: Хачериди, Очигава, Антунеш — Липартия, Соболь, Харатин, Бонавентуре, Сиваков, Гречишкин.

Видео голов

Во Львове "горняки" также на первых минутах вырвались вперед, после штрафного Ракицкого мяч оказался на правом фланге, Кривцов сделал подачу в центр, Степаненко ударил головой и после рикошета от Басова мяч оказался в сетке ворот "Александрии".

Весь первый тайм и до конца второго игроки команд не смогли отличиться, однако в конце матча "Шахтер" увеличил отрыв — Марлос элегантно "убрал" защитника и точно пробил низом, а спустя несколько минут первый свой гол забили соперники.

"Шахтер" — "Александрия" 2:1

Голы: Степаненко, 13, Марлос, 90+2 — Яремчук, 90+4

"Шахтер": Каниболоцкий — Бутко, Кривцов, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко, Танковский — Эдуардо (Селезнев, 80), Тайсон (Марлос, 86), Бернард — Борячук (Дентиньо, 46);

"Александрия": Новак — Чеботаев, Басов, Шендрик, Цуриков — Гитченко (Запорожан, 34), Огиря (Кулиш, 77) — Леонов (Грицук, 46), Старенький, Чорний — Яремчук;

Предупреждение: Дентиньо – Леонов , Чорний, Басов.

Видео голов

Ранее в Киеве состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины между черниговской "Десной" и "Днепром", последняя команда выиграла со счетом 6:7 по пенальти. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Видео: ТСН ПРОСПОРТFC Шахтар Донецк Обзор Матчей

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Динамо Шахтер Заря Кубок Украины Александрия
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