Усик назвал имя своего следующего соперника

Очередной поединок чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика на профиринге может состояться 18 марта. Соперником украинца может стать американец Майкл Хантер.

Александр добавил, что подготовку к поединку будет проходить в Америке, сообщил Усик во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

"Следующий соперник, насколько мне известно, Майкл Хантер", — сообщил Усик.

Напомним, 18 декабря в американском Лос-Анджелесе Александр Усик успешно провел первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе, нокаутировав южноафриканца Табисо Мчуну в девятом раунде.