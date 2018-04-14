Тренер "Шахтера" Фонсека обвинил подопечных в слабой игре из-за обидного поражения

Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал разгромное поражение своей команды со счетом 0:1 в матче против киевского "Динамо".

"Прежде всего, хочу поздравить "Динамо". Сегодня они были лучше. У нас практически не получалось играть. После 30-й минуты мы среагировали, создали несколько моментов, могли забить, но "Динамо" хорошо играло в обороне", - цитирует тренера "горняков" телеканал "Футбол".

Португалец заявил, что его подопечные в этом матче были заметно слабее соперников и такая игра получила соответствующий результат.

"Мы не отдали всего себя, чтобы выиграть. Наши решения в начале атак были не лучшими. Пытались разыграть через центр, а нужно было через фланги. Мы сами виноваты, принимали неправильные решения, были медленными, не играли агрессивно. "Динамо" забило и закрылось, и эти зоны было сложно вскрыть после пропущенного гола", - сказал он.

По словам Фонсеки, к игре команда готовилась традиционно, ничего неординарного, что повлияло ы на игру футболистов на поле, не происходило.

"Мы готовились как обычно, ничего нового не было. Нам не хватило внимательности. Мы дали "Динамо" забить, после чего они комфортно себя почувствовали в обороне. Никаких отговорок быть не должно. У нас с января были отличные показатели. А сегодня мы должны винить только самих себя по нашей игре. Проиграли, потому что сами виноваты", - отметил он.

Тренер не критиковал решение судей, а заявил, что Тайсон получил красную карточку вполне заслуженно.

"Тайсон сам признал, что вел себя не совсем правильно. Хочу поздравить судей – они сегодня работали на высочайшем уровне", – сказал Фонсека.

Наставник "горняков" заверил, что его команда намерена пороться на победу в дальнейшем.

"Это будет чемпионат до самого последнего матча. Мы продолжаем идти на первом месте. Верю, что все будет решаться до последней игры", - отметил тренер "Шахтера".

Напомним, 14 апреля в Харькове состоялся центральный матч 27-го тура УПЛ, в котором встречались "Шахтер" и "Динамо". Игра завершилась минимальной победной подопечных Александра Хацкевича со счетом 1:0.