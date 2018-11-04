"Орех так и просится на грех": Даша Астафьева показала фото в образе спортсменки из украинской комедии

Даша Астафьева похвасталась снимками в образе спортсменки из комедии / instagram.com/da_astafievaАстафьева

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в образе спортсменки из украинской комедии "Продюсер" (выход в прокат запланирован в 2019-м).

Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали тысячи лайков.

На фото исполнительница запечатлена на беговой дорожке в ярком костюме для фитнеса.

Снимки похвалили ряд интернет-пользователей. "Орех так и просится на грех", — поделилась мнением nemnogo_novogo. "Красотка", — отметил _vladislav09. "Дашунька, ты прелесть", — считает dmitrii.8517.

Даша Астафьева похвасталась снимками в образе спортсменки из комедии / instagram.com/da_astafieva

Напомним, 10 октября Даша Астафьева презентовала клип "Fetish". Ранее певица поделилась в соцсети фотографиями, на которых запечатлена в облегающем наряде с очень глубоким декольте.