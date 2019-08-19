Сочный лесбийский поцелуй Maruv накануне Танцев взбудоражил сеть

Maruv завела лесбийским поцелуем / Instagram

Maruv в Монако выступала с концертом в образе со своего последнего клипа Между нами, и во время выступления случайно забылась, из-за чего смачно поцеловалась с девушкой из своей подтанцовки.

Фото сексуального поцелуя разошлось в сети, и вызвало весьма бурную реакцию. 27-летняя Анна Корсун, которая привыкла танцевать на стрипах в латексе и сексуальном белье продемонстрировала на сцене все, что могла, и даже больше. И теперь нет сомнений, что европейцам и американцам понравились песни Maruv.

К слову, Maruv в пылу танца на концертах регулярно совершает от эмоций что-то оригинальное и эпатажное - кроме самих танцев, естественно.

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Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Maruv / Instagram

Например, совсем недавно Maruv слилась в страстном поцелуе с другой девушкой во время одного из концертов в России.

Напомним, Maruv стала участницей 3 сезона шоу Танцы со звездами на 1+1.

Она приняла вызов вместе с ведущим 1+1 Даниэлем Салемом, и показала сексуальные танцы на репетиции к Танцам.