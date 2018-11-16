Горбатюк подтвердил задержание подозреваемого в расстрелах на Майдане снайпера

Горбатюк отметил, что задержанный не является военнослужащим Нацгвардии

Руководитель департамента специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подтвердил задержание снайпера, которого подозревают в участии в убийстве активистов на Майдане в 2014 году.

"Он был арестован 3 ноября этого года по подозрению в превышении служебных полномочий и совершении убийств при отягчающих обстоятельствах", – заявил Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина", добавив, что информация о задержанном, как о военнослужащем Национальной гвардии Украины, не верна - он был уволен оттуда два года назад.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в следственном изоляторе. Фамилию его глава ДСР называть отказался.

Горбатюк добавил, что что задержанному объявили подозрение в совершении преступлений по ч. 2. ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале ноября был арестован действующий снайпер спецподразделения "Омега" Национальной гвардии, который подозревается в убийстве активистов Майдана в Киеве 20 февраля 2014 года.