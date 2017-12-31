Боевики придерживаются перемирия: на фронте не зафиксировано ни одного обстрела

Сегодня, 31 декабря, в последний день уходящего года, в районе проведения АТО на Донбассе не было зафиксировано ни одного обстрела противника.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По состоянию на 18:00 воскресенья, боевики соблюдают новогоднее перемирие по всей линии фронта, говорится в сообщении штаба.

"Предновогодний день в районе проведения АТО прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18:00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей",— говорится в сообщении.

РНапомним, накануне Нового 2018 года Дед Мороз и Снегурочка поздравил защитников Украины на Луганском направлении.

Необычная делегация прибыла наа передовые позиции с мешком подарков в сопровождении музыкантов военного оркестра и поздравили воинов, которые содержат боевые позиции на линии соприкосновения в районе Бахмутской трассы.