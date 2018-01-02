В Минобороны сообщили о гибели бойца АТО под Попасной

В понедельник, 1 января, в зоне АТО на Донбассе погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Боец в районе Новотошковского (находится под Попасной) подорвался на взрывном устройстве, рассказал на брифинге пресс-секретарь Минобороны по вопросам спецоперации Александр Мотузяник.

"… военнослужащий Вооруженных Сил Украины... получил множественные ранения, несовместимые с жизнью", — отметил спикер.

Напомним, в декабре 2017-го в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 18 число украинская армия в уже прошедшем году потеряла 191 военнослужащего (погибли в боях, пропали без вести, попали в плен).