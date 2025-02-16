Успех ВСУ на фронте и условия мирных переговоров: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 16 февраля по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 19:30 16 февраля / Коллаж Главред, фото: Белый дом, УНИАН, 22 ОМБр, ГСЧС Украины

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

РФ может изменить цель наступления в 2025 году: в ISW назвали направление

Российское командование может изменить приоритет наступательных операций с Покровска на Константиновку весной и летом 2025 года. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны(ISW).

Отмечается, что именно поэтому продвижение врага на Покровском направлении значительно замедлилось в последнее время.

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Какой будет победа в войне для Украины: Келлог назвал важный фактор

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог считает, что то, как будет выглядеть победа в войне, является вопросом для самих украинцев. Однако главным фактором должна стать остановка боевых действий. Об этом он сказал во время дискуссий на полях Международной конференции по безопасности в Мюнхене, передает Укринформ.

В США назвали позицию по Украине на переговорах о завершении войны - WSJ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марк Рубио якобы сказал министру иностранных дел Украины Андрею Сибизи, что Вашингтон не собирается "удерживать" Киев от переговоров с Москвой, поскольку в этом нет никакого смысла.

Как сообщает The Wall Street Journal, американские чиновники пытались убедить украинских коллег в том, что Украина будет за столом переговоров с РФ.

Украина готова сесть за стол переговоров с Россией, но есть условие - Подоляк

Идя на мирные соглашения по текущей войне, Украина не будет делать ошибки, как с Будапештским меморандумом и Минскими соглашениями. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Freeдом.

Россия должна уступить территории: у Трампа сделали заявление

Страна-оккупант Россия в рамках завершения войны против Украины должна пойти на территориальные уступки. Также Кремлю, вероятно, нужно будет отказаться от использования своих вооруженных сил в будущем или же уменьшить количество личного состава. Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог.

Во время обсуждения плана по миру в Украине на Мюнхенской конференции он рассказал о том, что, по его мнению, Москва должна будет пойти на уступки для завершения войны.

США и РФ встретятся в Саудовской Аравии: в Reuters узнали сроки и главную цель

На днях в Саудовской Аравии состоится встреча официальных представителей США и страны-агрессора России. Они будут консультироваться по вопросам завершения российско-украинской войны. Целью встречи является обсуждение организации саммита с участием главы Белого дома Дональда Трампа, главы РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Reuters, переговоры будут направлены на прекращение войны. Представитель Штатов Майкл Маккол рассказал, что США представят государственный секретарь Марко Рубио, советник по вопросам нацбезопасности Майк Волц, а также американский спецпредставитель по урегулированию Стив Уиткофф.

РФ запустила по Украине более 140 дронов и баллистику: есть пострадавшие

В ночь на 16 февраля страна-агрессор Россия запустила по Украине 143 дрона и две баллистические ракеты. ПВО сбила большинство беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 16 февраля противник атаковал 143 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов", - говорится в сообщении.

Украина ошеломлена предложением Трампа по недрам: в WP раскрыли детали

Администрация Трампа "потребовала" от Украины предоставить США тотальный контроль над редкими металлами и критически важными материалами, среди которых литий, графит и уран. Соглашение предусматривало предоставление Штатам права на добычу 50% минеральных ресурсов, без каких-либо гарантий безопасности. Киев был ошеломлен и отверг такое предложение.

В материале The Washington Post говорится о том, что в Киеве были крайне неприятно удивлены таким предложением. Один из украинских чиновников сравнил инициативу с распределением африканских колоний Европой в XVIII веке.

Количество погибших военных резко возросло: новые детали теракта в Николаеве

В результате теракта в Николаеве 14 февраля погибли трое сотрудников Центра противоминной деятельности - Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирык. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Мощный взрыв в Смоленске: под удар попал важный завод РФ

В ночь на 16 февраля в российском городе Смоленск был атакован завод ООО "ПОЛИМИКС", ранее известный как Смоленский автоагрегатный завод. Об этом сообщил представитель УДА Сергей Братчук.

Отмечается, что предприятие имеет мощную производственную базу, в частности механико-сборочное, заготовительное, термическое, инструментальное и литейное производство. Также оно предоставляет услуги по металлообработке и ремонту.

"Оккупанты получили нагоняй": ВСУ освободили село вблизи Покровска

Силы обороны выбили российских оккупантов из села Песчаное вблизи Покровска. Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире Общественного.

"Сейчас россияне получили определенную взбучку под Покровском", - подчеркнул он.

Трамп готовит катастрофический план для Украины: The Telegraph узнал детали

Так называемый мирный план президента США Дональда Трампа может предусматривать "передачу" Украиной 20% своей территории агрессору России. Сам мир будет "гарантирован", мол, словом главы Кремля Владимира Путина и "многонациональными силами" без участия Штатов. В таком случае ни Америка, ни НАТО не будут обязаны защищать украинское государство в том случае, если страна-оккупант нападет снова. В материале The Telegraph говорится о том, что риски реализации такого сценария очевидны.

Атака РФ на Николаев: враг повредил ТЭС, 46 тысяч абонентов остались без тепла

Российские оккупанты ночью 16 февраля атаковали беспилотниками Николаев. Враг повредил в городе тепловую электростанцию. В результате 46 тысяч абонентов остались без теплоснабжения.

Россияне хотели оставить людей без тепла и нанесли прицельный удар по критической инфраструктуре, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Хотят закрепиться: оккупанты с техникой прорвались в Новоселку

Механизированная колонна армии страны-агрессора России, которая состояла из четырех единиц техники, осуществила успешную попытку штурма в направлении села Новоселка Донецкой области. Об этом сообщает DeepState.

По данным аналитиков, оккупанты высадили в населенном пункте десант.

Как закончится война в Украине: президент Финляндии очертил три ключевых этапа

Президент Финляндии Александр Стубб очертил три этапа мирного урегулирования войны в Украине. Первый шаг - усиление Украины для переговоров. Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина.

Шольц обратился к Трампу и сделал заявление по Украине

Администрации Дональда Трампа следует дать понять главе Кремля Владимиру Путину, что Европа и Соединенные Штаты будут продолжать помогать Украине. Европейские страны тратят на поддержку Киева больше, чем США, поэтому с Европой надо считаться, а европейских лидеров надо подключить к мирным переговорам. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

В интервью Bloomberg он рассказал о том, что настаивает на участии Европы в переговорах, направленных на завершение российско-украинской войны. Без Украины никаких решений не будет.

100 тысяч человек без отопления: Зеленский назвал ужасные последствия удара РФ

В результате российского обстрела Николаева в ночь на 16 февраля более 100 тысяч жителей города остались без отопления. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате удара российского дрона-камикадзе по критической инфраструктуре более 100 тысяч жителей Николаева остались без отопления.

Встречи с россиянами не планируются, пока мы не наработаем план - Ермак

На Мюнхенской конференции по безопасности произошло немало, что "может свидетельствовать о наработке плана завершения войны". Такое мнение высказал в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ударит мороз до -21°С: аномальный холод надвигается на Украину

В течение всей недели, с 17 по 23 февраля, ожидается период аномально холодной погоды. Среднесуточная температура воздуха будет на 5 - 9 °С ниже климатической нормы из-за влияния холодной арктической воздушной массы и мощного антициклона. Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Осадки ожидаются незначительные, местами будет выпадать снег. В отдельных регионах возможны морозы до -20 °С, на дорогах - гололедица.

"Планы США в отношении Украины нестандартные": Сикорский узнал детали тактики переговоров

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что команда президента США Дональда Трампа поделилась с ним своими планами относительно Украины. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Сикорского, американская тактика ведения переговоров дает ему надежду, хотя и является "неортодоксальной".

Украина юридически не признает оккупированные территории российскими и никогда этого не сделает. В то же время Киев может отказаться от оккупированных территорий в рамках дипломатического соглашения, согласно которому Украина вступит в НАТО и переговорами вернет утраченные земли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

Какие будут границы Украины после войны: Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News сделал ряд важных заявлений о будущем войны, позиции Запада и возможных сценариях развития событий. Он предупредил, что уже этим летом Россия может атаковать другие регионы Европы, а также высказал мнение, что Дональд Трамп не сможет заключить мирное соглашение с Путиным без участия Украины, хотя у него есть шанс принудить Кремль к переговорам.

Главред собрал главные заявления президента Украины Владимира Зеленского.

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