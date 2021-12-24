В СИЗО Луцка загадочно умерла женщина

Делом занимается ГБР / facebook.com/kutiepov/

В Луцком СИЗО обнаружили труп женщины. Ее задержали из-за воровства и наркотиков. Подозревается, что она совершила самоубийство.

Как пишет volynpost.com, информацию подтвердили в Нацполиции Волынской области и отметили, что женщина повесилась на простынях утром 24 декабря.

Также в полиции добавили, что подозреваемая обвинялась в причастности к кражам и наркотикам.

Обстоятельства и причины смерти подозреваемой расследуются Государственным бюро расследований.

Напомним, в Одессе по улице Сортировочной в заброшенном здании дети обнаружили жуткую находку. Двое подростков нашли труп новорожденной девочки.

Это случилось 24 декабря. На место происшествия вызвали полицию.

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