В СИЗО Луцка загадочно умерла женщина

Причины смерти женщины неизвестны.
В Луцком СИЗО обнаружили труп женщины. Ее задержали из-за воровства и наркотиков. Подозревается, что она совершила самоубийство.
Как пишет volynpost.com, информацию подтвердили в Нацполиции Волынской области и отметили, что женщина повесилась на простынях утром 24 декабря.
Также в полиции добавили, что подозреваемая обвинялась в причастности к кражам и наркотикам.
Обстоятельства и причины смерти подозреваемой расследуются Государственным бюро расследований.
Напомним, в Одессе по улице Сортировочной в заброшенном здании дети обнаружили жуткую находку. Двое подростков нашли труп новорожденной девочки.
Это случилось 24 декабря. На место происшествия вызвали полицию.
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Автор: Ульяна Виноградова