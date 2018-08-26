Мясники сорвали веганский фестиваль во Франции

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Горсовет французского города Кале отменил запланированный на сентябрь фестиваль веганов из-за "крайне агрессивных угроз" производителей мясной продукции и охотников.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на The Local France, "мясоеды" пригрозили акцией протеста, которая, как считают местные городские власти, "способна нарушить общественный порядок".

Un syndicat de bouchers reconnaît sa responsabilité dans l’annulation du Calais Vegan Festival ► https://t.co/G2t8iEAGdApic.twitter.com/aT7YUOfRaw — France 3 Nord (@F3nord) 25 августа 2018 г.

Французские мясники и фермеры считают, что веганы пытаются навязать обществу свой образ жизни и питания. Отмечается также, что в апреле предположительно веганы атаковали несколько мясных лавок в Па-де-Кале.

Активисты веганского движения отвергают обвинения в насилии.

Ранее сообщалось, что в Париже установили экологичные писсуары - "уритротуары".