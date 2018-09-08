Ким Чен Ын собрался ехать к Путину

8 сентября 2018, 23:41

Северокорейский лидер согласился на встречу с российским президентом.

Глава КНДР уже давно хочет посетить Россию
Глава КНДР уже давно хочет посетить Россию / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свою ранее выраженную готовность посетить Россию с официальным визитом и встретиться с Путиным.

Глава КНДР отреагировал на письмо российского президента Владимира Путина, сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко журналистам, передает DW. 

Спикер отметила, что Ким Чен Ын не намерен затягивать этот вопрос, поэтому согласование места и даты встречи начнется буквально на днях. Руководитель КНДР намерен обсудить с Путиным стратегию и перспективу сотрудничества двух стран.

Читайте такжеПосле двух писем Ким Чен Ына Трамп сам написал лидеру КНДРРанее президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном в ближайшее время. Во время встречи с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Путин подтвердил свое приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом.

А накануне этого глава КНДР Ким Чен Ын передал личное послание президенту России Владимиру Путину.

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Россия переговоры встреча КНДР Ким Чен Ын Владимир Путин
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