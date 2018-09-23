В России похвалились "слезной" просьбой Израиля на 400 млн долларов

В России рассказали об отношениях с Израилем до крушения Ил-20 / Riafan

Комментируя отношения России с Израилем до инцидента с крушением Ил-20 в Сирии, в РФ заявили, что в прошлом шли навстречу израильскому государству вопреки собственной выгоде и рискуя репутацией.

В частности, Россия якобы отказалась от поставок в Сирию систем ЗРК С-300, так как Израиль "убедительно и слезно" просил российскую сторону "не выполнять этот контракт". С таким заявлением выступил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Виктор Мураховский.

"Мы пошли навстречу. Мы этот контракт приостановили сначала, затем прекратили. Вернули 400 млн долларов, которые в нашем родном кармане уже лежали, между прочим… Понесли определенные репутационные издержки", – цитирует Мураховского RT.

Напомним, в ходе сегодняшнего брифинга в Минобороны РФ снова заявили, что вина за сбитый российский самолет ИЛ-20 в небе над Сирией и гибель 15 находившихся на его борту военных "полностью лежит на израильской стороне" – и озвучили новое обвинение в адрес израильской стороны.

Российский самолет Ил-20 с российскими военными на борту был сбит 17 сентября ракетой C-200 комплекса ПВО правительственных войск Сирии, в результате чего погибли 15 российских военных.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый самолет "полностью лежит на израильской стороне". Позже в пресс-службе израильской армии сообщили, что вина за крушение Ил-20 лежит на режиме президента Сирии Башара Асада.

В то же время эксперт озвучил неожиданную версию крушения Ил-20 в Сирии. По идее, ракета не должна была попасть в борт, отметили в "Центре Разумкова".