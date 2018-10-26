Смерть Караченцова: стало известно о последнем желании знаменитого актера

Николай Караченцов / kozyrlife.ictv.ua

Скончавшийся накануне своего 74-летия знаменитый актер Николай Караченцов хотел собрать всех друзей на своем дне рождения.

Таким было последнее желание Караченцова, скончавшегося в реанимации московской больницы, куда он попал с воспалением легких.

При этом для торжества, по случаю дня рождения Караченцова, его семья сделала все приготовления: были заказаны надувные шары и торт, друзей знаменитого артиста уже пригласили в больницу, пишет Telegram-канал Mash.

Напомним, ранее стала известна причина смерти Николая Караченцова.