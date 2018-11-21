СМИ узнали о новой проблеме Крымского моста

На Крымском мосту возникла новая проблема, узнали журналисты / Скриншот видео с youtube.com

В России со стороны Краснодарского края на автоподходах к мосту в захваченный Крым, построенному страной в Керченском проливе (Крымский мост или Керченский мост), частично не работает освещение.

В темное время суток не работает освещение примерно на участке в 50 метров, не освещают дорогу более 20 лампочек, сообщает Керчь.ФМ со ссылкой на керчанина.

По его словам, участок хоть и небольшой, но неприятно. "Освещения на нем уже нет более месяца. Также стоит заменить лампочки, которые перегорели", — отметил собеседник.

На Крымском мосту возникла новая проблема, узнали журналисты / kerch.fm

Ранее российский миллиардер, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг похвастался, что в Керченском проливе строители закончили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, РФ начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.