Эксперт объяснил, зачем Путин проталкивает россиянина на пост главы Интерпола

Интерпол уже задерживал Браудера по запросу России

Российский президент Владимир Путин не просто так лоббирует назначение Александра Прокопчука на пост главы Интерпола.

Это назначение российскому лидеру понадобилось, чтобы расправиться с финансистом, основателем фонда Hermitage Capital (юристом которого был Сергей Магнитский) Уильямом (Билли) Браудером – инициатором создания так называемого "списка Магнитского". С таким мнением выступил российско-американский историк, автор книги "ФСБ взрывает Россию" Юрий Фельштинский, пишет Гордон.

Читайте такжеЖертвы Путина: кого убьют следующимПрокопчук до своего назначения в Интерпол 10 лет работал в российском МВД. Там он возглавлял отдел по связям с международной полицией. Перед этим возглавлял подразделения по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями.

"Именно в эти годы Интерпол получал из России немало так называемых "красных уведомлений", касавшихся людей, преследуемых российскими властями не по уголовным, а по политическим причинам. Многие из этих сфабрикованных "красных уведомлений" сочинял именно Прокопчук", – пишет Фельштинский.

Напомним, 30 мая этого года по запросу России Браудер был задержан в Испании. Однако в тот же день его отпустили, и он вылетел в Лондон.

После чего в США призвали исключить Россию из стран-членов Интерпола. Причиной столь бурной реакции как раз и послужило опубликованное Браудером сообщение о том, что Россия уже неоднократно пытается задержать его, используя Интерпол в своих целях.

Позднее Путин предложил Мюллеру допросить подозреваемых во вмешательстве в выборы США россиян. Однако взамен он потребовал от американской стороны, чтобы они допросили тех официальных лиц, в том числе представителей спецслужб США, которых Россия подозревает в совершении противоправных действий на территории РФ, в присутствии российских следователей. В качестве примера Путин привел дело против Браудера, которого в России обвиняют в неуплате налогов.

В свою очередь шеф ФБР отверг предложение Путина об обмене следственными действиями между США и Россией. При этом он заявил, что Россия продолжает использовать против США скрытые операции, дезинформацию и пропаганду.

Как сообщалось, генерал российской полиции Александр Прокопчук стал одним из двух кандидатов на пост главы Интерпола. Кроме Прокопчука, являющегося на сегодня вице-президентом организации, за пост поборется и.о. главы Интерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи. Выборы назначены на 21 ноября.

После этого Украина пригрозила прекратить членство в Интерполе. Бойкот украинской стороны поддержала и Литва. При этом Вильнюс призвал все цивилизованные страны Европы последовать их примеру.

Отметим, младший брат Прокопчука оказался украинским дипломатом. Гражданин Украины Игорь Прокопчук 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

В свою очередь в МИД Украины уже заявили, что родственная связь постпреда Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука и вице-президентом Интерпола, россиянином Александром Прокопчуком "не вредит национальным интересам Украины".