В Париже потребовали от Трампа перестать вмешиваться во внутренние дела Франции

Ле Дриан / Reuters

Президент США Дональд Трамп не имеет права лезть во внутренние дела Франции в связи с протестами "желтых жилетов", так как они протестуют не на английском языке.

"Я говорю Дональду Трампу: Мы не вмешиваемся в американские споры, и вы позвольте нам жить своей жизнью", - заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, говорится в интервью министра изданию LCI.

Читайте такжеВо Франции из-за протестов "желтых жилетов" задержано более 1700 человекДриан также заявил, что высказывания Трампа не стоит принимать всерьез, поскольку даже большинство американцев не поддерживают отказ Трампа от Парижского соглашения по климату.

Напомним, Трамп периодически троллит правительство Франции из-за протестов "желтых жилетов".

Напомним, ранее сообщалось, что на акции протеста в столице Франции "желтые жилеты" начали устанавливать на городских улицах первые баррикады.

Ранее сообщалось о том, что в Париже участники протестной акции "желтых жилетов" повредили Триумфальную арку..