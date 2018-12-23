В Пентагоне выступили против решения Трампа по выводу войск из Сирии

В Пентагоне не поддержали решение Трампа по Сирии / newpravda.livejournal.com

В Министерстве обороны США не поддержали решение президента Дональда Трампа о выведении американского контингента из Сирии.

Об этом в эфире телеканала Fox News заявил временно исполняющий обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни, который подчеркнул, что рядовые американцы позитивно оценили решение Трампа.

"Это стало известно благодаря утечке из Минобороны на этой неделе. Нельзя сказать, что это произошло как гром среди ясного неба, так как президент работал над этим вопросом два года", - заявил он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что факт утечки информации является негативным фактором. Он добавил, что в Пентагоне отрицательно восприняли перспективу вывода американских войск из Сирии, однако на решение Трампа это не повлияет.

"То, что решение президента кому-то не по вкусу, является скорее их проблемой, чем его", — резюмировал и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома.

Как ранее сообщалось, пресс-секретаря Пентагона Дана Уайт заявила, что США начали вывод своих войск из Сирии.

В Bloomberg сообщили, что отставка главы Пентагона Мэттиса связана с выводом американских войск из Сирии. Он заявил, что не поддерживает позицию Трампа относительно лидерства США в стратегических альянсах, в частности, НАТО и коалиции для противодействия ИГИЛ.