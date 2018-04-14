Лавров рассекретил результаты экспертизы яда, которым отравили Скрипалей

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров придал гласности информацию о химической экспертизе отравляющего вещества, которое было использовано для атаки на российского экс-разведчика Сергея Скрипаля.

"По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя", - цитирует Лаврова Интерфакс.

По словам министра, Москва получила эту информацию на условиях конфиденциальности из швейцарского центра, специалисты которого исследовали образцы вещества, поступившие им от Организации по запрещению химического оружия. Согласно обнародованным данным, при применении этого вещества психотоксичный эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток.

"Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперты ОЗХО 12 апреля обнародовали результаты расследования по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как отмечается в отчете, образцы крови Скрипалей, проанализированные ОЗХО, "подтверждают выводы Соединенного Королевства относительно характера токсичного химиката, использовавшегося в Солсбери и нанесшего вред здоровью трех человек".

При этом глава британского МИДа Борис Джонсон подтвердил информацию о том, что в выводах ОЗХО по делу об отравлении Скрипалей идет речь о "Новичке".