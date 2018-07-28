В РФ заявили, что ждут от Помпео запрета посещения Крыма украинцами

С начала 2018 года оккупированный РФ Крым посетили более 600 тысяч украинцев.

О таком количестве приехавших в Крым граждан Украины заявили в так называемом "представительстве МИД России" в оккупированном Симферополе. В свою очередь, в министерстве иностранных дел России не привели источники такой статистики.

При этом росМИД использовал эти неподтвержденные данные, чтобы прокомментировать обнародованную правительством США Декларацию по Крыму, которая закрепляет политику пожизненного непризнания незаконной аннексии Крыма Россией.

"Государственный департамент и государственный секретарь Помпео, не забудьте опубликовать "Декларацию относительно Украины", которая запретит украинцам посещать российский Крым", - заявили в росМИДе.

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Ранее Госдеп США выпустил "Крымскую декларацию", в которой заявляется о вечном непризнании США аннексии Крыма Россией.

"Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 года, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву", - сказано в декларации, подпись на которой поставил государственный секретарь США Майк Помпео.

В ответ на это спикер МИД России Мария Захарова обвинила США в нестабильной внешней политике.

"А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям", - написала Захарова в Facebook.